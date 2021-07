Le Zombie coréen revendique le titre après avoir battu Dan Ige

“Je suis prêt à être un champion”, a été si direct Jung Chan-sung, mieux connu sous le nom de The Korean Zombie. Le Coréen venait de battre Dan Ige par décision unanime (48-47, 49-46 et 49-46) dans l’événement principal à l’UFC Las Vegas 29 et a saisi son moment. Il avait dit dans l’avant-première que s’il gagnait, il était prêt “pour le prochain niveau” et qu’il voulait être cohérent. Il a gagné confortablement et mérite de continuer à avancer jusqu’à cette blague. Le stylo est très occupé, vous devrez peut-être attendre, mais votre message était clair.

Le combat était divertissant et Korean Zombie était celui qui commandait. Il l’a également fait lors d’un premier cycle d’études, mais dans lequel il a eu un retrait en sa faveur. Dans la seconde, le Coréen a très bien connecté ses mains. L’aile droite faisait mal à Ige. L’Américain a tenté de réagir en emmenant le combat au sol, mais c’est Chan-Sung qui a fini par dominer au sol.

Il venait de découvrir le chemin et de lui donner le pouvoir. Au troisième tour il était proche de la soumission, il aurait même pu peindre 10-8, mais ce n’était pas comme çaje. Ige était toujours à l’intérieur du combat et a essayé de le gagner. Il était plus agressif. Cela lui a permis de décrocher de meilleurs coups de poing, mais Korean Zombie est un «vieux chien» et il a su mener le combat au sol, une facette dans laquelle il a complètement dominé pour certifier le combat. Bien sûr, lors du dernier tour, il a concédé des mains lourdes. Bonne victoire et maintenant il faut rêver.