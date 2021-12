Le zoo de Barcelone promeut une banque pour conserver les tissus et les cellules des animaux

24/12/2021

La Fondation du zoo de Barcelone et des chercheurs de l’Université autonome de Barcelone (UAB) et de l’Université Pompeu Fabra (UPF) ont promu la première BioBank en Espagne pour préserver les tissus, cellules et autres biomatériaux animaux avec lesquels faciliter l’étude de spécimens de moins invasifs manière et contribuer à la conservation des espèces.

La Fondation du Zoo de Barcelone a présenté ce lundi sa banque de matériel biologique qui vise à préserver des échantillons de biomatériaux et des cellules viables pour faciliter l’étude de la biodiversité animale, par des méthodes moins invasives, et protéger les espèces, tant du point de vue moléculaire, écologique et démographique.

En raison des limitations, tant dans la recherche sur les animaux en captivité que dans le milieu naturel, et des difficultés d’obtention des permis, le but de la BioBank est de fournir des échantillons pour la recherche génétique et génomique des espèces animales aux chercheurs sans affecter leur bien-être.

Le BioBanco cherche à homogénéiser les échantillons de tissus et de cellules d’espèces du zoo de Barcelone et d’autres zones, en particulier celles qui sont en danger d’extinction, et à promouvoir une utilisation responsable et durable des échantillons pour la recherche.

Conservation des tissus

Le projet de la Fondation du Zoo de Barcelone concentrera également son activité sur la conservation des tissus neuronaux ou des tissus impliqués dans la reproduction des espèces animales et dans la création de lignées de cellules souches.

En outre, d’autres axes de travail de la BioBanque seront le étude de composition et les caractéristiques du matériel biologique et des cellules sanguines de l’espèce.

La banque de matériel biologique de la Fondation du zoo de Barcelone est organisée en deux endroits : une banque de tissus et de gamètes à l’UAB et une banque de lignées cellulaires, connue sous le nom de « CryoZoo & rdquor ;, à l’Institut de biologie évolutive (IBE), le centre commun de la Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) et UPF.

Préservation de la biodiversité

La BioBank est alignée sur les objectifs du nouveau modèle de zoo de Barcelone, approuvée en 2019, qui visent, à travers l’éducation, la recherche et la conservation comme axes stratégiques, à promouvoir les travaux en faveur de la préservation de la biodiversité, notamment des espèces menacées, et à renforcer l’activité de recherche.

La présentation du projet s’est déroulée en présence de la troisième adjointe au maire, Laia Bonet, du chercheur de l’UAB Manel López, du chercheur ICREA de l’UPF Tomàs Marquès et du directeur du zoo de Barcelone, Antoni Alarcon.

Alarcon a souligné qu’« un zoo sans recherche n’a aucun sens & rdquor; et Bonet a souligné que le projet de la Fondation du zoo de Barcelone démontre la «raison d’être des zoos modernes & rdquor; car ils concentrent leur activité sur la conservation, la sensibilisation et la recherche de la biodiversité.

La banque de tissus et de gamètes

Le projet de la Fondation du zoo de Barcelone comprend l’héritage, initié par l’UAB en 2003, pour préserver les tissus animaux pour une utilisation ultérieure dans différentes enquêtes.

La banque de tissus et de matériel de reproduction BioBanco de Barcelona compte plus de 11 000 échantillons de tissus provenant de 284 espèces différentes, dont 3 000 proviennent du zoo de Barcelone lui-même, et collecte 30 types de tissus différents, tels que le plasma, la salive, l’urine, les testicules ou les ovaires d’espèces animales, qui sont stockés dans des réservoirs d’azote.

« La préservation de la biodiversité est importante pour la santé de la planète, des animaux et des humains. Nous avons besoin de connaître les particularités de l’espèce, non seulement pour les études évolutives, mais aussi pour les recherches liées au domaine de la santé & rdquor;, a expliqué López.

Le « CryoZoo »

Le «CryoZoo» du BioBanco de Barcelona est né du travail conjoint, depuis 2018, entre la Fondation du zoo de Barcelone et l’Institut de biologie évolutive dans la recherche sur les lignées cellulaires et avec l’intention d’être l’équivalent européen du « Frozen Zoo & rdquor ; de San Diego, une institution dédiée à la conservation de la biodiversité qui compte plus de 10 000 lignées cellulaires de 900 espèces différentes.

La banque de lignées cellulaires travaillera avec 230 échantillons de 118 espèces différentes de vertébrés, dont 50% proviennent du zoo de Barcelone.

Le « CryoZoo & rdquor; stockera des échantillons de lignées cellulaires pour éviter l’interaction continue avec les animaux en captivité et il favorisera les techniques de reprogrammation cellulaire pour créer des cellules souches, qui pourraient être utilisées comme ressource pour la reproduction d’animaux en voie de disparition.