Le zoo de Byculla à Mumbai ouvrira ses portes à partir du 1er novembre ; pingouins tigre royal du Bengale parmi la nouvelle attraction

Le zoo de Byculla devrait rouvrir à partir du 1er novembre.

Alors que les auditoriums et les théâtres du Maharashtra se préparent à accueillir à nouveau le public, le responsable du zoo a envoyé une proposition à BMC pour ouvrir le Veermata Jijabai Bhosale Udyan and Zoo à Byculla populairement connu sous le nom de Rani Baug le 1er novembre. Les salles de cinéma, quant à elles, ouvrent après le 22 octobre.

Sanjay Tripathi, directeur du zoo, a informé l’Indian Express que le zoo était en pourparlers avec BMC et le gouvernement de l’État concernant l’ouverture du zoo. Tous les préparatifs nécessaires sont en place. L’attraction principale du zoo sera deux bébés pingouins et une volière d’oiseaux récemment achevée. Nés de Donald et Daisy, les poussins ont été nommés Oreo.

Le zoo a été ouvert pour la dernière fois en février 2021 après sa fermeture en mars 2020 en raison de la pandémie. Mais alors que la deuxième vague monte dans le métro, les portes ont dû être refermées en mars. Le zoo de Byculla attire de 5 000 à 6 000 visiteurs et le week-end, la fréquentation a atteint jusqu’à 15 000. Suite à la pandémie et aux normes Covid-19 en place, le zoo peut accueillir de 4 000 à 5 000 visiteurs à la fois.

Il a été signalé plus tôt que le zoo s’étendrait sur 10 acres pour abriter de nouveaux enclos d’animaux exotiques comme le jaguar noir, l’autruche, le guépard, le lémur catta qui seraient amenés au zoo et coûterait aux autorités environ Rs 175 crore. Le centre de la faune abrite 330 animaux, reptiles, oiseaux dont des singes, des éléphants, des cerfs, des crocodiles, des hippopotames, etc.

Les autres attractions du zoo en dehors des pingouins sont deux tigres royaux du Bengale, Shakti et Karishma. Ceux-ci ont été apportés du jardin et du zoo Siddharth d’Aurangabad en février de l’année dernière.

De plus, la volière nouvellement construite sera également ouverte au public. Ceux qui sont prêts à visiter le zoo doivent payer un prix de billet de 50 Rs par personne tandis que pour les enfants, c’est 25 Rs. Le zoo permettra une entrée échelonnée en maintenant les normes Covid-19 en place.

