Le zoo de Delhi accueillera des lions du Gujarat et des tortues étoilées d’Andhra

Une fois rouvert, le zoo fonctionnera sur deux créneaux : un de 8h à midi et le second de 13h à 17h.

Le zoo de Delhi recevra trois lions – deux femelles et un mâle – du Gujarat peu après la réouverture de ses portes aux visiteurs. Les lions arriveront dans la capitale nationale en provenance du zoo Sakkarbaug de Junagadh et du zoo Kevadia. Le zoo de Delhi ne compte actuellement que deux lions et procédera probablement à la reproduction à l’arrivée des animaux. À son tour, le zoo de Delhi enverra des hippopotames dans les deux zoos du Gujarat.

En outre, la Central Zoo Authority a également approuvé le transfert de deux chiens sauvages ainsi que de tortues 10 étoiles au zoo de Delhi depuis le zoo de Vizag, National Zoological Park, Delhi, a déclaré le directeur Ramesh Pandey. Le zoo de Delhi n’a pas encore ces espèces.

Pandey a déclaré que le programme d’échange d’animaux commencera d’ici la fin août. Pandey a déclaré que les animaux seront transportés une fois que le temps deviendra propice, car le transport d’animaux par temps chaud et humide n’est ni confortable pour les animaux ni pour ceux qui s’occupent d’eux.

Le zoo a également plusieurs autres transferts en cours. Il travaille pour amener deux tigresses ainsi que deux ours paresseux du zoo Gorewada de Nagpur, tandis que le zoo de Chennai enverra un tigre mâle. À l’heure actuelle, le zoo de Delhi abrite 1 162 animaux de 94 espèces. Les autorités du zoo veulent augmenter le nombre d’espèces à 100. Pandey a déclaré que le zoo envisageait également des promenades dans les arbres et des excursions d’observation des oiseaux, car il abrite des espèces d’arbres rares.

Une fois rouvert, le zoo fonctionnera sur deux créneaux : un de 8h à midi et le second de 13h à 17h. Les autorités du zoo désinfecteront les locaux pendant la fenêtre d’une heure. Il permettra l’entrée de 1 500 visiteurs en un seul créneau. Tous les visiteurs devront suivre les protocoles Covid-19, notamment le port de masques et le maintien de la distance sociale.

Les guichets de réservation du zoo ne s’ouvriront pas et les billets ne peuvent être achetés en ligne que sur le site Web du parc zoologique national. Les réservations en ligne commenceront à partir du 31 juillet. Le zoo n’autorisera pas le transport de produits alimentaires à l’intérieur des locaux.

Le zoo a été fermé pendant près d’un an, avant d’ouvrir ses portes pendant environ 10 jours en avril. Il a été contraint de fermer à nouveau après que des cas de Covid-19 à Delhi ont été témoins d’une poussée.

