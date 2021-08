Le zoo de Vandalur, Tamil Nadu, rouvre après 127 jours : suivez ces directives avant d’entrer dans le zoo

Chaque visiteur devra faire contrôler sa température avant d’acheter un billet pour le zoo (Express Photo)

Tamil Nadu : Le populaire parc zoologique Arignar Anna dans le Tamil Nadu, également connu sous le nom de zoo de Vandalur, a finalement ouvert ses portes au public mercredi après être resté fermé pendant 127 jours. L’assouplissement, qui est venu par le gouvernement du Tamil Nadu, a également indiqué qu’en dehors des parcs, les sanctuaires de la faune seront également rouverts dans l’État selon des directives strictes.

Selon l’Indian Express, le plus grand parc zoologique du pays attire environ 20 lakhs de visiteurs chaque année. Il a été fermé le 20 avril 2021 à la suite de la deuxième vague de COVID. Les autorités du zoo attendent toujours l’ordre officiel malgré l’autorisation accordée par le gouvernement de rouvrir le parc lundi. Mercredi, vers 9 heures du matin, le zoo de Vandalur suivi d’autres sanctuaires fauniques tels que le parc national de Guindy, le parc zoologique de Kurumbatti et le zoo d’Amirthi entre autres ont été rouverts au public.

Surpriya Sahu, secrétaire principale du département des changements environnementaux et des forêts, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires ont examiné les procédures opérationnelles standard (SOP) et les directives encadrées qui doivent être strictement suivies afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des animaux. Le directeur du zoo, V Karunapriya, a été invité à s’assurer que les consignes de sécurité sont respectées dans le zoo.

Le zoo a enregistré une fréquentation de 1 233 le premier jour de sa réouverture, a rapporté l’Indian Express. S’adressant exclusivement à l’IE, le Dr R Kanchana, directeur adjoint du zoo de Vandalur, a déclaré que les premiers jours verront une foule plus mince car le zoo est resté fermé pendant très longtemps. “Les visiteurs devraient finir par augmenter dans les prochains jours”, a-t-elle ajouté.

Gardez à l’esprit ces directives avant/après être entré dans le zoo

Chaque visiteur devra faire vérifier sa température avant d’acheter un billet pour le zoo. Si quelqu’un présente des symptômes de toux de type covid, colf, fièvre, il ne sera pas autorisé à entrer dans les lieux. Les personnes entrant dans les locaux devront se couvrir le visage avec des masques suivis d’une utilisation fréquente de désinfectants qui ont été conservés près des guichets. Il est également dit que pas plus de 7 000 personnes seront autorisées à l’intérieur des locaux chaque jour. Les autorités ont également informé les visiteurs des choses à faire/à ne pas faire à l’intérieur du parc. Les visiteurs sont priés de ne pas cracher sur le sol ou à proximité des zones d’ordures. Il leur a également été demandé de ne pas toucher aux portes. Une amende de 1 000 roupies serait infligée à ceux qui enfreindraient les normes. Les autorités ont désinfecté tous les véhicules à batterie à l’intérieur du parc et ont également reçu l’ordre de se couvrir le visage et de porter des écrans faciaux. Les guichets, les toilettes et autres lieux généraux seront désinfectés matin et soir. Ils ont également disposé des savons et des désinfectants à différents endroits pour un usage public. Les enclos fermés comme la volière, l’animalerie nocturne, l’aquarium et le serpentarium ne sont pas encore ouverts au public par mesure de précaution. Les safaris aux lions et aux cerfs resteront également interrompus pour le moment.

Comme indiqué dans Indian Express, le zoo de Vandalur comptait quelque 53 grands félins. Deux des 15 lions asiatiques ont succombé à l’infection alors qu’une pandémie frappait le parc. Les autorités pourraient contrôler la propagation parmi les autres grands félins à l’aide de mesures strictes en place. Les autorités ont également vacciné l’ensemble des 352 membres du personnel pour assurer une meilleure sécurité.

