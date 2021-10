Le zoo national vaccine les primates contre le COVID-19

Le National Zoo and Conservation Biology Institute du Smithsonian a vacciné plusieurs de leurs primates contre COVID-19 cette semaine, affirmant que ce n’était que le début des inoculations de coronavirus animal dans leurs installations.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le zoo a déclaré que le personnel avait administré mercredi la première série d’injections à deux doses à 11 animaux : sept orangs-outans, un gorille des plaines de l’ouest, un singe titi à oreilles blanches et deux tamarins empereurs.

Une vidéo publiée par le zoo a noté que les « animaux ont été récompensés avec du miel pour leur participation ».

Le vaccin utilisé a été développé spécifiquement pour les animaux par la société pharmaceutique vétérinaire Zoetis basée au Michigan, après que la société a constaté qu’un chien en Chine avait contracté le virus au début de la pandémie.

Zoetis a déclaré dans un communiqué de presse en juillet que leurs tirs étaient autorisés « au cas par cas par le département de l’Agriculture des États-Unis » pour un éventail d’animaux de zoo, mais a déclaré que les tirs ne sont « pas nécessaires pour les animaux de compagnie ou le bétail pour le moment . »

Le zoo national a également fourni une mise à jour sur la situation des lions et des tigres dont ils ont la garde qui avaient été testés « présomptifs positifs » pour COVID-19 le mois dernier, affirmant que les grands félins « se remettaient bien » et « se comportaient, mangeaient et buvaient normalement ».

« Des vaccins continueront d’être administrés à des animaux sélectionnés identifiés comme espèces sensibles au zoo et au Smithsonian Conservation Biology Institute à Front Royal, en Virginie, dans les mois à venir », a expliqué le zoo, ajoutant que « les lions et les tigres recevront le vaccin au plus tôt 90 jours après l’infection.

Le zoo national n’a pas immédiatement répondu aux questions de Fox News concernant les inoculations.

Les zoos de différentes régions du pays ont de plus en plus vacciné une myriade d’espèces avec le vaccin Zoetis.

Le zoo de Denver et le zoo d’Oakland ont utilisé le jab sur certains de leurs animaux au cours de l’été, a rapporté CBS News, et le zoo de Denver prévoit de faire la même chose.

FOX 35 a rapporté jeudi que ZooTampa a également commencé à vacciner ses résidents.

« Des espèces telles que les panthères de Floride, les mouffettes, les loutres et les primates sont en tête de liste à vacciner », a rapporté Fox 35. « Le zoo a reçu suffisamment de doses pour vacciner environ 19 espèces, dont 93 animaux. »