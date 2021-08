Le ZTE Axon 30 arrive en Espagne, prix et disponibilité du nouveau terminal ZTE avec caméra sous-écran | La technologie

L’un des derniers terminaux à être présenté et à atteindre nos frontières est le ZTE Axon 30. Cet appareil est le successeur du ZTE Axon 20 5G et est livré avec un prix compétitif, ainsi que des fonctionnalités intéressantes.

Il n’a pas fallu longtemps pour savoir que le nouveau ZTE Axon 30 sera disponible en Espagne. Il y a quelques semaines, il a été officiellement présenté en Chine et, bien que la marque apporte généralement certains de ses appareils à nos frontières, nous attendons avec prudence la confirmation officielle.

Le jour de la confirmation était aujourd’hui et nous avons déjà à la fois une date et un prix. Mais avant de donner ces détails, passons en revue ses spécifications, car il s’agit d’un terminal très intéressant pour la gamme de prix dans laquelle il opère.

La première chose qui attire l’attention de ce nouveau ZTE Axon 30 est son design, l’avant semble dépourvu d’éléments perturbateurs et la seule présence est celle de l’écran.. Ceci est réalisé grâce à la technologie capable de cacher la caméra selfie et que nous avons déjà vue dans le ZTE Axon 20 5G.

Au dos, vous retrouverez le typique : la sérigraphie de la famille d’appareils, en plus de celle de la marque et, bien sûr, le module caméra. Ce module a un design curieux, car il est rectangulaire, mais à l’intérieur il y a deux cercles qui traversent les caméras.

Les caméras du nouveau ZTE Axon 30 sont régies par la hiérarchie suivante : le capteur principal est de 64 mégapixels, le secondaire est un grand angle de 120 degrés avec 8 mégapixels, le tertiaire est un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels et le dernier est un capteur de 5 mégapixels qui sert de caméra macro.

Le capteur pour les selfies, caché sous l’écran, fait 16 mégapixels. L’écran dans lequel il est caché est de 6,92 pouces avec une résolution Full HD + au format 20,5: 9 et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous l’ensemble du châssis se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 870G accompagné du GPU Adreno 650.

La configuration de la RAM et du stockage commence par la combinaison de 8 Go pour la mémoire à accès rapide et de 128 Go pour le stockage dur et rapide. La configuration suivante augmente la RAM à 12 Go et la mémoire pour stocker les données double pour atteindre 256 Go.

L’autonomie est marquée par une batterie de 4 200 mAh avec une charge rapide de 55W. La version d’Android avec laquelle il arrive sur le marché est Android 11 sous MyOS 11 et la connectivité est comme prévu : 5G, 4G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS et NFC.

Le nouveau ZTE Axon 30 sera disponible à partir du 9 septembre. C’est le jour que l’entreprise a marqué pour son arrivée dans des pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Allemagne. Le prix sera de 499 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que 599 euros pour le modèle avec 12 Go et 256 Go de stockage.