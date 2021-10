Le Zurich Marató Barcelona est de retour !

20/10/2021 à 18:44 CEST

La Marathon de Zurich Barcelone c’était l’un des innombrables grands événements sportifs suspendus l’année dernière en raison de la pandémie. Mais cette année 2021, précisément 7 novembre, revient plus fort que jamais.

Cette compétition n’est pas qu’un événement sportif, elle représente bien plus. C’est un test de foule, qui allie sport, loisirs et fête citoyenne, qui renaît pour offrir une expérience magique avec le Paysage urbain de Barcelone comme un grand protagoniste. Une expérience dans un circuit urbain monumental, rapide et accessible et, en même temps, une belle expérience familiale grâce au Expo Sports, le Breakfast Run, la Kids Race et la Fête des pâtes. Un défi sportif majeur et un grand événement civique.

Et le défi pour cela 42e édition déjà lancé : succéder aux Éthiopiens sur le podium masculin et féminin Alemu Bekele et Kuftu tahir, vainqueurs en 2019. Et, accessoirement, améliorer les records que les deux ont établis, avec des notes de 2:06:04 et 2:24:44, respectivement.