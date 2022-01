L’E3 2022 ne sera en ligne que cette année en raison des soucis de Covid

Avec une nouvelle variante de Covid qui balaie le monde, l’Entertainment Software Association a de nouveau décidé de rendre l’événement E3 de cette année uniquement en ligne.

E3 2022, comme l’E3 2021, sera une affaire virtuelle malgré le désir de l’ESA d’organiser l’année dernière un événement en personne pour 2022.

Dans un communiqué, l’ESA a déclaré qu’elle n’organiserait pas d’événement en personne en juin en raison de « l’impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants ». Malgré cela, l’association a déclaré qu’elle était toujours « incroyablement enthousiasmée par l’avenir de l’E3 » et a hâte d’annoncer plus de détails bientôt.

Pendant ce temps, le CES se déroule en personne au moment où nous parlons à Las Vegas, et dans l’état actuel des choses, GDC – qui a lieu chaque année en mars – sera un événement en personne.

L’E3 2021 s’est officiellement tenu du 12 au 15 juin, mais de nombreux développeurs et entreprises ont organisé des présentations virtuelles avant et après l’événement principal.

Guerrilla Collective Showcase, Battlefield 2024 Reveal Event, Summer Game Fest Kickoff Live, Netflix Geeked Week, Koch Primetime et IGN Expo ont tous eu lieu avant le début de l’E3 2021.

Le spectacle principal comprenait des vitrines de Devolver Digital, Microsoft et Bethesda, et Square Enix. Ubisoft Forward, le PC Gaming Show, Future Games Show et Nintendo Treehouse Live ont également eu lieu pendant le salon principal.

D’autres sociétés, telles que EA, Nancon et Sony ont organisé des événements plus tard dans l’été.

Nous supposons que nous pouvons nous attendre à un format similaire pour 2022.