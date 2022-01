L’E3 2022 passe en ligne uniquement en raison des inquiétudes persistantes liées à la pandémie de COVID

Image : Association des logiciels de divertissement

L’Electronic Entertainment Expo, ou E3, deviendra une vitrine en ligne uniquement pour la deuxième année consécutive et une année sabbatique, selon GamesBeat.

Dans une déclaration partagée avec GamesBeat, l’Entertainment Software Association (ESA), qui gère l’E3, a fait part de ses inquiétudes concernant la pandémie en cours, désormais alimentée par la variante omicron qui a provoqué une forte augmentation des infections confirmées. À ce stade, on ne sait pas quand ou si l’E3 reviendra en tant qu’événement en personne.

« En raison des risques sanitaires persistants liés au covid-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 ne se tiendra pas en personne en 2022 », a déclaré l’ESA dans un communiqué. « Nous sommes néanmoins enthousiasmés par l’avenir de l’E3 et sommes impatients d’annoncer plus de détails bientôt. »

Lorsqu’elle a été contactée pour commentaires par e-mail, l’ESA a fait la même déclaration à Kotaku, affirmant qu’elle « partagerait les mises à jour au fur et à mesure des nouvelles ».

G/O Media peut toucher une commission

Best-seller

Nintendo Switch OLED

Enregistrez des jeux sur votre système avec 64 Go de stockage interne.

Profitez de couleurs vives et d’un contraste net avec un écran qui fait ressortir les couleurs.

Il y avait des rumeurs que l’E3 2021 aurait lieu en personne après la tenue de l’année dernière en ligne et que celle de 2020 a été entièrement annulée, mais l’ESA a choisi de rendre la vitrine en ligne uniquement car la variante delta du coronavirus a bouleversé la vie des gens. Bien que les dates de l’E3 2022 n’aient pas encore été confirmées, l’événement a généralement lieu au cours de la première ou de la deuxième semaine complète de juin. Il convient de mentionner que, selon l’analyste d’affaires Mike Futter, l’ESA « avait abandonné [its] dates pour le LACC » à la fin de novembre 2021. Cela signifie que l’ESA aurait pu abandonner les plans d’un événement en personne avant que les effets d’omicron ne se réalisent pleinement.

Et, bien sûr, l’E3 de l’année dernière a été un sacré bordel. De nombreuses entreprises, dont PlayStation, se sont retirées de l’événement après l’avoir fait pour l’émission 2020 annulée ultérieurement, tandis que d’autres ont hébergé leurs propres diffusions en direct. Tout cela a fait que l’E3 2021, le plus grand événement du jeu, se sentait clairsemé et un peu inutile. Espérons que l’ESA résout les problèmes cette année pour un spectacle plus fluide.