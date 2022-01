L’E3 2022 se tiendra à nouveau uniquement en ligne après l’augmentation des infections | Jeux

Le grand événement du jeu vidéo a annoncé qu’il se tiendrait à nouveau cette année sans événements en face à face en raison de l’augmentation des infections.

Un an plus tard, nous nous retrouvons à nouveau dans la même situation et les organisateurs de l’E3 préviennent que L’intégralité du salon se déroulera en streaming, qu’il n’y aura pas d’événements en face à face. Inutile de préciser la raison, le nombre d’infections que l’on connaît aujourd’hui parle d’eux-mêmes.

Si le CES 2022 a subi une multitude d’absences, à l’E3, ils ne veulent pas de surprises ni de frayeurs de dernière minute Et, bien qu’ils aient eu lieu en juin, ils ont déjà annoncé que pour la troisième année consécutive, il n’y aurait pas d’événements en face à face.

La déclaration des organisateurs a été faite via VentureBeat et dès le premier instant, il est question de la variante omicron comme principal coupable.

« En raison des risques sanitaires persistants liés à Covid-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, L’E3 n’aura pas lieu en personne en 2022», rapportent-ils après avoir évalué la situation.

Organiser un événement en présentiel demande un investissement important et il semble qu’ils n’aient pas voulu prendre de risques. Une situation qui sûrement les sociétés de jeux vidéo et les milliers de journalistes qui approchent chaque année vous seront reconnaissants à ce grand salon d’une importance vitale pour le secteur.

Après ce mouvement dans un grand événement de l’été, il reste maintenant à voir ce qui se passe avec le MWC 2022 qui se tiendra entre le 28 février et le 3 mars à Barcelone. S’ils décident d’attendre et de voir comment la situation évolue ou s’ils prennent des mesures supplémentaires à cet égard.

Il est clair que 2022 continue avec ce qui s’est passé l’année dernière pour l’instant en termes d’événements et de présentations. Les formats hybrides et streaming continuent de prévaloir face au contexte compliqué.