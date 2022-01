L’E3 2022 sera à nouveau en ligne uniquement en raison d’une pandémie

L’E3 2022 devait être la première fois depuis 2019 que l’événement se tenait en personne, car la pandémie de COVID-19 – et ses plusieurs variantes depuis – avaient rendu dangereux la tenue d’un si grand rassemblement au cours des deux dernières ans. Maintenant, cela ne se produit pas non plus, car l’ESA a de nouveau décidé de passer l’E3 à un format en ligne uniquement cette année.

S’adressant à GamesBeat, l’ESA a déclaré que la décision avait été prise en raison du virus et de son « impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants ». L’organisation nous a ensuite remis la déclaration complète, que vous pouvez lire ci-dessous :

« En raison des risques pour la santé liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 n’aura pas lieu en personne en 2022. Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l’avenir de l’E3 et sommes impatients d’annoncer plus de détails bientôt . »

L’E3 n’a pas vu d’événement en personne depuis 2019

C’est une préoccupation constante pour de nombreuses organisations qui planifient des rassemblements en personne, qui semblaient initialement réalisables car les vaccins ont été déployés l’année dernière avant que les taux d’infection ne recommencent à augmenter. Les nouvelles variantes étant souvent plus contagieuses que la première que nous avons vue en 2020, ces rassemblements pourraient être de graves dangers pour la santé.

L’E3 de l’année dernière était assez dispersé, composé de conférences de presse indépendantes de quelques éditeurs différents, d’une semaine de contenu diffusé en direct et d’un portail Web qui offrait très peu. Avant les annulations, les principaux éditeurs comme EA et Sony avaient déjà cessé de participer, ce qui ne permet pas de savoir quelle forme, le cas échéant, l’E3 va prendre dans les années à venir.