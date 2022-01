L’E3 sera à nouveau uniquement numérique cette année, grâce à COVID-19

Image : ESA

L’Entertainment Software Association a confirmé que l’E3 2022 sera un événement exclusivement numérique. L’événement a été annulé en 2020 et l’année dernière, il a été mis en ligne uniquement.

Voici la déclaration que l’ESA a donnée à GamesBeat :

En raison des risques sanitaires actuels liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l’E3 n’aura pas lieu en personne en 2022. Nous sommes néanmoins enthousiasmés par l’avenir de l’E3 et sommes impatients d’annoncer plus de détails bientôt.