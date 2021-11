Lea garde un nouveau secret de Shaun

Le dernier épisode de The Good Doctor était à la hauteur du titre « Crazytown » avec de nombreux rebondissements pour l’équipe de l’hôpital Saint-Bonaventure. L’équipe a soigné un vieil homme asiatique joué par la star invitée François Chau après avoir été victime d’un crime haineux. Pendant ce temps, Lea Diallo (Paige Spara) a essayé d’aider le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) à obtenir de meilleurs scores de satisfaction des patients. L’épisode s’est terminé avec Lea prenant une décision surprenante pour aider la carrière de Shaun, mais elle n’a pas eu le cœur de lui en parler.

L’histoire présentée dans « Crazytown » était personnelle pour Will Yun Lee, qui joue le Dr Alex Park. Dans l’épisode, Leonard Song de Chau et la fille de Song (Jee Young Han) s’affrontent sur la façon dont Leonard devrait être traité après avoir été la cible d’un crime de haine anti-asiatique. Park a essayé de rapprocher le père et la fille de ses propres expériences. Finalement, Park a aidé la fille de Leonard à comprendre d’où venait son père et elle a décidé qu’ils accepteraient la décision de Leonard de ne pas se faire opérer après que les médecins eurent découvert qu’il avait une tumeur au cerveau.

Cependant, après que Leonard ait eu une crise, Park a dit que sa fille Leonard pourrait passer la dernière année de sa vie dans un coma artificiel. Même si elle savait que son père ne voulait pas se faire opérer, elle a quand même demandé à Park de lui sauver la vie. En fin de compte, elle craignait que son père ne soit en colère, mais Leonard a plutôt félicité sa fille pour avoir pris la décision difficile. Lee, qui est coréen-américain comme les personnages de la série, a déclaré à TVInsider que les conversations sur l’ancienne génération dans l’épisode avaient touché une corde sensible pour lui. « Parfois, parce que leur anglais est limité, ils deviennent sans visage », a-t-il déclaré à TVInsider. « J’aime que cet épisode entre dans ce qui est dans leur cœur et les montre comme des êtres humains. »‘

Pendant la majeure partie de l’épisode, Shaun était également obsédé par l’augmentation des scores de satisfaction de ses patients et Lea a proposé son aide. Dans une scène plus tard, Shaun a dit à Lea qu’il avait besoin d’une nouvelle stratégie parce qu’il ne pouvait pas convaincre les patients de l’aimer. Léa a suggéré que les partitions ne faisaient que rappeler de mauvais souvenirs de son enfance. Elle lui a dit qu’il ne devrait pas être obsédé par le fait que les gens l’aimaient ou non, et elle a proposé de dire à leur patron que l’algorithme devrait mieux refléter à quel point un docteur Shaun est bon. Shaun a demandé à Lea si elle pensait qu’il ne pouvait pas augmenter ses scores, mais elle a répondu que oui.

Malheureusement, il semble que Lea pense que Shaun aurait du mal à augmenter ses scores. Dans une autre scène, elle a lu une critique négative, alors appelée Glassman. Il n’a pas décroché, mais elle a laissé un message lui disant que Shaun devait lui parler. Ensuite, elle a choisi d’exclure les critiques négatives de Shaun pour aider à augmenter artificiellement ses scores. Quand Lea est rentré à la maison, Shaun avait des fleurs prêtes à lui offrir pour qu’ils puissent célébrer ses scores élevés. Elle n’a pas eu le courage de lui dire qu’elle les avait changés. Maintenant, il y a un nouveau secret entre les deux.

La série à succès ABC a subi plusieurs changements au cours de la saison 5, et d’autres seront bientôt disponibles. À la fin du mois dernier, il a été annoncé qu’Osvaldo Benavides, qui incarne le Dr Mateo Redon Osma, partirait avant la fin de la saison. Mateo a été présenté à la fin de la saison 4 et est devenu un amour pour le Dr Audrey Lim de Christina Chang. Dans l’épisode de lundi, Lim en a appris plus sur la vie de Mateo au Guatemala. À la toute fin, elle l’a appelé, lui disant de ne revenir que si c’était pour le travail. S’il revenait pour elle, elle lui a dit de ne pas venir du tout.

Un futur épisode de Good Doctor tournera autour d’un jeune patient atteint d’une maladie cérébrale rare, dont la vie est en danger après un accident vasculaire cérébral. Lee a déclaré à TVInsider que le script lui rappelait « l’espoir de la série et les médecins pourchassant des choses hors des sentiers battus ». The Good Doctor est diffusé le lundi à 22 h HE sur ABC. Les épisodes passés peuvent être diffusés sur Hulu.