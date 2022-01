Leadership discutable à Boston, Top Story Lines et le retour de Kawhi

Verno et KOC discutent de la folle victoire des Knicks sur les Celtics hier soir. Ils passent en revue le manque de leadership des Celtics et débattent pour savoir si Jayson Tatum ou Jaylen Brown peuvent devenir le véritable leader dont la franchise a besoin (03:16). À l’approche de la date limite des échanges, quelles mesures Brad Stevens peut-il faire pour améliorer la liste (18:09) ? Tout en discutant du geste du pouce vers le bas de Julius Randle lors du match d’hier soir, le KOC demande à Verno comment il réagirait s’il jouait dans la NBA d’aujourd’hui (26:55). L’aide est en route pour les Clippers, car il a été rapporté que Kawhi Leonard pourrait revenir cette saison d’un ACL déchiré (35:23). Verno a finalement eu la chance de voir le meilleur choix au repêchage de l’année dernière, Cade Cunningham, et il n’a pas été impressionné (44:17). Enfin, ils passent en revue certaines des meilleures histoires de la NBA, y compris le retour de Kyrie Irving et les rumeurs commerciales des Hawks (51:50).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Jessie Lopez

