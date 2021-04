Leadership et succès décodés! Cours de leadership pour l’esprit, le corps et l’âme

Pour les dirigeants, les professionnels, la classe salariée et les personnes de tous horizons, la peur semble s’être installée.

Comment être un leader en ces temps de détresse continue? L’incertitude anime plus que jamais le monde. Juste au moment où nous pensions que la vie pouvait retrouver un sentiment de normalité, nous assistons maintenant à une nouvelle vague de pandémie qui s’installe de manière plutôt inquiétante. Pour les dirigeants, les professionnels, la classe salariée et les personnes de tous horizons, la peur semble s’être installée.

Tirer parti des leçons de leadership pour l’esprit, le corps et l’âme

Publié par FingerPrint, « Spirituality for Leadership & Success » marque une série unique en son genre qui offre des aperçus brillants sur la façon dont la spiritualité indienne est étroitement liée au développement de sa trajectoire de croissance et de son potentiel de leadership afin de dépasser les peurs qui obstacles à la croissance professionnelle et personnelle.

Plongez dans les pages de ‘Vivekananda: Spirituality for Leadership & Success’ de Pranay, où la vie de Swami Vivekananda est présentée dans un format condensé mais d’une manière tellement en phase avec l’époque actuelle. Ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent également explorer les autres livres de la série tels que la Gita, l’hindouisme, le Vedanta, le Bouddha.

Selon ce livre, l’Inde ancienne regorge d’exemples de la façon dont même des rois puissants tels que Chandragupta Maurya, comme l’explique Vivekananda, se sont dirigés vers l’auto-évolution en examinant profondément sa propre vie et en voyageant vers l’intérieur pour permettre une réelle transformation.

En établissant le contexte pour lequel aucune œuvre n’est supérieure ou inférieure, l’auteur explique comment une vie centrée sur le but est possible en s’accordant sur sa puissance intérieure.

«Pour couler dans le travail que nous faisons, il est impératif que nous ne jugions pas tout uniquement par des normes matérielles … Le pouvoir de l’extérieur lui-même ne signifie pas grand-chose sans exprimer votre puissance intérieure», écrit l’auteur dans le livre sur Vivekananda.

Une question logique se pose alors: qu’est-ce qui a permis à Vivekananda d’être intrépide, sage, fort et exceptionnellement pratique?

Nous savons tous que Vivekananda a traversé d’énormes difficultés et n’a jamais abandonné sa mission.

«Vivekananda, les Upanishads et Bouddha ont enseigné que le dynamisme signifie simplement continuer à marcher sur le chemin. C’est la voie du guerrier, et en fait, du chef », informe le livre.

Pour les leaders d’opinion et tous ceux qui aspirent à des rôles de leadership et à une croissance professionnelle, le livre de Pranay, «Vivekananda: Spiritualité pour le leadership et le succès» offre une clarté brillante et approfondie sur la façon d’abandonner les tensions et de résoudre les problèmes en formant et en disciplinant votre attitude envers dans un format simple et facile à comprendre.

