Leafly lance une option de commande de marijuana dans l’application après la modification des règles de l’App Store d’Apple

Leafly a lancé cette semaine une nouvelle fonctionnalité dans son application iOS qui permet aux utilisateurs de passer des commandes de marijuana à ramasser, en profitant d’une modification des règles de l’App Store d’Apple.

Apple empêchait auparavant les applications de faciliter directement les commandes de cannabis. Cela signifiait que les utilisateurs de Leafly, qui aide les gens à trouver des magasins de cannabis, devaient passer toute commande sur un navigateur Web mobile.

Apple a fait le changement plus tôt cet été. Il existe toujours des restrictions sur les applications pour s’assurer qu’elles sont légales et géo-restreintes à une juridiction donnée où l’herbe est légale.

D’autres applications telles que le service de livraison Eaze et le concurrent de Leafly Weedmaps ont également profité des nouvelles règles.

“La décision d’Apple de mettre à jour ses directives est un grand pas en avant pour mettre fin aux politiques obsolètes qui limitent l’accès au cannabis légal”, a déclaré le PDG de Leafly, Yoko Miyashita, dans un communiqué.

Apple a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des développeurs et des politiciens, entre autres, pour la façon dont il réglemente l’App Store. Cette semaine, le géant de la technologie a déclaré qu’il autoriserait les applications de « lecteur » à relier les utilisateurs à leurs propres sites Web d’inscription.

Le changement lié au cannabis devrait donner un coup de pouce à Leafly, qui devrait être rendu public grâce à un accord SPAC annoncé le mois dernier qui valorisera la société à 385 millions de dollars.

Fondée en 2010, la place de marché en ligne de Leafly compte plus de 125 millions de visiteurs annuels et plus de 7 800 marques utilisent ses services. Le démarrage de Seattle sert également de ressource éducative.

Leafly est actif dans les 50 États et peut être commandé dans 32 États. (via la présentation aux investisseurs Leafly)

Une présentation aux investisseurs montre que Leafly a déclaré 29,6 millions de dollars de revenus pour 2020, en hausse de 21 % en glissement annuel, avec une perte de 8,1 millions de dollars, contre 30,9 millions de dollars. Il prévoit 65,3 millions de dollars pour les revenus de 2022.

Les revenus de Leafly proviennent principalement d’un abonnement mensuel payé par les détaillants de cannabis pour être répertoriés sur la plateforme et accéder aux outils de commerce électronique. Il gagne aussi de l’argent grâce à la publicité.

Miyashita, un ancien cadre de . qui était auparavant l’avocat général de la société après l’avoir rejoint en 2019, a pris ses fonctions de PDG en août 2020. Leafly a été issu de la société d’investissement dans la marijuana de Seattle Privateer Holdings en 2019.

L’entreprise, qui emploie aujourd’hui environ 160 employés, a résisté à certaines réductions en janvier 2020, licenciant 18% de son personnel, soit 54 postes, que le PDG de l’époque, Tim Leslie, attribuait aux «réalités du marché des secteurs de la technologie et du cannabis». Il a supprimé 91 autres employés deux mois plus tard, invoquant les incertitudes causées par la pandémie de coronavirus.

La société a levé 23 millions de dollars de nouveaux financements en juin, car le marché du cannabis a connu une augmentation des ventes alors que de plus en plus d’États légalisent le pot et que les dispensaires ont été déclarés entreprises essentielles pendant la pandémie. Leafly a levé 38 millions de dollars à ce jour.