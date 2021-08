Leafly sera rendu public via la fusion SPAC qui valorise le marché du cannabis de Seattle à 385 millions de dollars

(Image feuillue)

Leafly rejoint le parti SPAC.

Le marché du cannabis en ligne basé à Seattle prévoit de devenir public grâce à un accord avec Merida Merger Corp, une société d’acquisition à but spécial, basée à New York, ont annoncé lundi les sociétés.

Merida prendra le nom de Leafly et les actions ordinaires seront cotées au NASDAQ sous le symbole boursier LFLY. La transaction valorisera la société combinée à une évaluation d’entreprise de 385 millions de dollars.

Fondée en 2010, la place de marché en ligne de Leafly permet aux clients d’acheter et de sélectionner des produits à base de cannabis auprès de détaillants agréés. La startup sert également de ressource pédagogique et sa plateforme compte plus de 125 millions de visiteurs annuels.

EN RELATION: Comment les SPAC changent le jeu des introductions en bourse : l’actionnariat des fondateurs est une considération importante

Leafly est la dernière entreprise de Seattle à emprunter la voie de l’investissement SPAC pour devenir publique. Les fusions sont devenues des alternatives populaires au processus traditionnel d’introduction en bourse, offrant un chemin plus rapide vers l’introduction en bourse. Le marché de garde d’animaux basé à Seattle, Rover, a commencé à négocier la semaine dernière après son accord SPAC de 1,35 milliard de dollars.

“Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes concentrés sur la création d’un marché unique et conforme à la loi en mettant tout autant l’accent sur l’éducation des consommateurs et leur permettant de réserver des produits à base de cannabis auprès de fournisseurs légaux et réputés”, a déclaré le PDG de Leafly, Yoko Miyashita, dans un communiqué de presse. “Avec cette transaction, nous sommes impatients d’entrer dans la prochaine phase du parcours de notre entreprise – créer des expériences de consommation plus personnalisées, apporter plus de valeur à nos partenaires de vente au détail, amplifier les marques sur notre plate-forme et étendre davantage notre présence sur les marchés locaux à mesure que la légalisation se poursuit. . “

Miyashita, un ancien cadre de . qui était auparavant l’avocat général de la société après l’avoir rejoint en 2019, a pris ses fonctions de PDG en août 2020. Leafly a été issu de la société d’investissement dans la marijuana de Seattle Privateer Holdings en 2019.

L’entreprise, qui emploie aujourd’hui environ 160 employés, a résisté à certaines réductions en janvier 2020, licenciant 18% de son personnel, soit 54 postes, que le PDG de l’époque, Tim Leslie, attribuait aux «réalités du marché des secteurs de la technologie et du cannabis». Il a supprimé 91 autres employés deux mois plus tard, invoquant les incertitudes causées par la pandémie de coronavirus.

La société a levé 23 millions de dollars de nouveaux financements en juin, car le marché du cannabis a connu une augmentation des ventes alors que de plus en plus d’États légalisent le pot et que les dispensaires ont été déclarés entreprises essentielles pendant la pandémie. Leafly a levé 38 millions de dollars à ce jour.

Les revenus de Leafly proviennent principalement d’un abonnement mensuel payé par les détaillants de cannabis pour être répertoriés sur la plateforme et accéder aux outils de commerce électronique. La société a déclaré que plus de 7 800 marques utilisaient ses services. Il gagne aussi de l’argent grâce à la publicité.

Les Américains ont dépensé environ 18,3 milliards de dollars en produits à base de cannabis l’année dernière et les tendances en matière de légalisation de la marijuana accélèrent le marché, en particulier sur la côte est, où plusieurs États ont récemment légalisé la marijuana.

Le boom du cannabis attire les investisseurs. Dutchie, une plateforme de commerce électronique de cannabis basée en Oregon, a annoncé un nouveau financement de 200 millions de dollars en mars. L’entreprise était évaluée à 1,7 milliard de dollars. Et une autre société de cannabis, Weedmaps, est devenue publique et a officiellement commencé à négocier plus tôt cet été.

Le Merida SPAC est parrainé par Merida Capital Holdings, et l’accord proposé a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de Leafly et de Merida, selon le communiqué de presse. Sa clôture est prévue au quatrième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.