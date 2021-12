League of Legends Dev Riot poursuit des escrocs pour de faux emplois

Image : Riot Games / Kotaku

Une arnaque méchante est devenue plus populaire au cours des derniers mois. Les personnes désespérées à la recherche de travail dans des studios de jeux populaires comme Riot et Rockstar Games reçoivent un e-mail d’un recruteur leur demandant de postuler. Ils le font et finissent par obtenir le travail pour se rendre compte que tout est faux, généralement après avoir perdu de l’argent au profit des escrocs. Maintenant, Riot Games entame une action en justice et intente une action en justice contre les personnes à l’origine de cette arnaque.

Tel que rapporté par Polygon, de nombreux studios de jeux ont reçu des e-mails et des messages au cours des derniers mois de personnes qui ont été arnaquées après avoir postulé pour un emploi. Les méthodes varient quelque peu, mais cela commence généralement par cet e-mail d’un faux recruteur lui demandant de postuler.

Bien sûr, les candidats pleins d’espoir obtiennent le poste, avec des documents et des e-mails qui ont tous l’air officiels. Certaines victimes doivent même passer par de faux entretiens avec les escrocs se faisant passer pour de vrais employés, posant des questions sur les antécédents professionnels et l’expérience des victimes. Ensuite, un faux employé des ressources humaines demande à la victime ses informations bancaires pour mettre en place des dépôts directs ainsi que quelques centaines de dollars à l’avance pour les frais qu’il dit aller vers des équipements comme les iPad, souvent avec la promesse qu’il peut être passé en charges plus tard. Date.

Finalement, les victimes découvrent ce qui se passe lorsqu’elles essaient d’encaisser les faux chèques de remboursement qu’elles reçoivent ou après avoir contacté le vrai Riot à la recherche d’informations ou de questions. Mais à ce moment-là, il est trop tard et beaucoup ont déjà perdu de l’argent ou se sentent gênés d’être victimes de cette arnaque relativement nouvelle.

Selon Polygon, c’est ainsi que Riot Games a découvert ces arnaques au recrutement il y a des mois, lorsque les victimes ont posé pour la première fois des questions et des frustrations. Des sources ont déclaré à JeuxServer que d’autres sociétés de jeux souffrent de problèmes similaires, notamment le studio Grand Theft Auto Rockstar Games et Manticore Games. Mais Riot semble être le premier à engager une action en justice via un procès déposé le mois dernier en Californie.

Un avocat de Riot Games a expliqué que le procès – qui cible les escrocs anonymes et inconnus – est essentiel pour retrouver les personnes derrière ces faux programmes de recrutement et en savoir plus sur eux et sur leur fonctionnement.

Les escroqueries ont augmenté aux États-Unis depuis le début de covid-19, car de plus en plus de personnes ont désespérément besoin de travail et d’argent. Selon un rapport de la FTC publié en février, les victimes de divers stratagèmes ont perdu plus de 3 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de plus de 80% par rapport à l’année précédente. Et avec de nombreux emplois et services reposant sur la communication à distance, il est devenu plus facile que jamais d’amener les gens à renoncer à de l’argent et à des informations.