Après toutes ces années, Riot Games lance un client de bureau dédié pour ses titres. Bientôt, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, Valorant et League of Legends seront disponibles sur un seul lanceur qui commencera à être déployé le 20 septembre.

“Avec le nouveau client Riot, il vous sera plus facile de découvrir et d’accéder à tout ce que nous avons à offrir”, a déclaré Riot dans un communiqué. « Tous les jeux Riot de bureau seront accessibles à partir d’un seul client, chaque jeu ayant sa propre page de produit dédiée avec un contenu spécifique au jeu, y compris les dernières nouvelles et événements. Vous pourrez nettoyer votre bureau et n’avoir qu’un seul lanceur Riot Client où tous vos jeux Riot préférés vivront !

Découvrez un petit teaser du client Riot ci-dessous.

Riot souligne que vous n’aurez pas besoin de télécharger ou d’installer de nouvelles applications pour le nouveau client. Cependant, si vous souhaitez conserver des raccourcis individuels sur le bureau, c’est faisable. Alors que chaque jeu du portefeuille de Riot utilisera le lanceur, chacun aura une page de destination dédiée ainsi que des détails spécifiques à ce jeu. Il y aura aussi des trucs supplémentaires comme des arrière-plans cinématographiques !

Riot Games distribuera le client de bureau la semaine prochaine ; son déploiement mondial ne commencera que le 4 octobre pour assurer la stabilité. Cependant, la page d’assistance du client Riot ne dit pas vraiment comment vous choisissez de l’utiliser le 20 septembre. Je suppose que nous devrons simplement attendre pour plus d’informations!

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

