League of Legends obtient une cinématique à couper le souffle pour la saison 22

Il est difficile de croire que League of Legends fonctionne bien depuis près d’une décennie, et plus sauvage encore, il n’y a aucun signe de ralentissement.

Pour lancer une nouvelle saison de compétition, Riot Games a publié The Call, une cinématique CGI d’une beauté stupéfiante mettant en vedette les champions préférés des fans de l’univers Runeterra. Il y a des inclusions qui plaisent à la foule comme Leona, Pantheon, Voilbear à, eh bien, d’autres personnages ridiculement populaires tels que Sejuani, Tailyah Kaisa, Olaf et Ornn. Je veux dire, existe-t-il même un champion impopulaire de League of Legends ? Pas vraiment.

Découvrez la cinématique The Call par vous-même ci-dessous. Il n’y a pas si longtemps, les cinématiques de League of Legends avaient un look bon marché, mais ce n’est certainement plus le cas.

Un miroir YouTube de haute qualité est disponible pour tout votre plaisir de visionnement 4K ici.

La chanson qui joue tout au long, également intitulée The Call, est disponible en streaming sur Spotify, Amazon Music et Apple Music. Ce banger accrocheur a été co-écrit et interprété par Hermann Schepetkov, Louis Leibfried, Simon Heeger, Christian Vorländer, tandis que 2WEI et M. Herms s’occupaient de la production (Merci, NME). C’était donc tout un effort de collaboration !

Riot Games adore lancer des chansons aux côtés de ses grandes cinématiques, et la tradition ne va pas disparaître de sitôt.

