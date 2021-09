League Of Legends punira sévèrement les récidivistes de l’AFK

Vous feriez mieux de ne pas partir, ou la police LoL vient pour vous.Image: Riot Games

Les joueurs de League of Legends, en particulier ceux qui quittent régulièrement leur clavier ou un jeu en cours, sont sur le point d’être sévèrement condamnés, comme le précise une mise à jour du populaire MOBA.

Le développeur Riot Games a décrit le problème avec les joueurs AFK (familièrement appelés « leavers »), un segment de la population de joueurs qui quittent régulièrement ou abandonnent carrément un jeu. Le studio a déclaré que bien que de nouveaux outils aient contribué à réduire la fréquence à laquelle la plupart des joueurs passent à l’AFK, environ neuf pour cent des joueurs de League of Legends dans le monde « s’engagent toujours sans vergogne dans un comportement AFK cohérent ».

Dans un effort pour cibler ces joueurs et réduire le nombre de départs, Riot Games met en place un nouveau système disciplinaire dans le MOBA.

En plus des retards dans la file d’attente, qui ont été ajoutés tk quand tk et lancent une courte minuterie chaque fois qu’un joueur pénalisé par AFK tente de commencer un match, League of Legends verra une nouvelle fonctionnalité appelée verrouillage de file d’attente. Comme son nom l’indique, ceux qui participent restent inactifs pendant de longues sessions recevront un message contextuel les empêchant de rejoindre un jeu pendant une période prolongée. Cela pourrait durer jusqu’à 14 jours, Riot “retirant le joueur de la population pendant un certain temps”. Il existe également un « délai de file d’attente de niveau maximal » pouvant aller jusqu’à 15 minutes.

Riot a décrit les niveaux dans lesquels les gens tomberont après un comportement répété de l’AKF :

Niveau 0 : pas de verrouillage de file d’attente, pas de retard de file d’attente Niveau 1 : pas de verrouillage de file d’attente, retard de file d’attente de cinq minutes pour cinq jeux Niveau 2 : pas de verrouillage de file d’attente, retard de file d’attente de 10 minutes pour cinq jeux Niveau 3 : pas de verrouillage de file d’attente, retard de file d’attente pour 15 minutes pour cinq jeux Niveau 4 : verrouillage de file d’attente pendant un jour, délai de file d’attente de 15 minutes pour cinq jeux Niveau 5 : verrouillage de file d’attente pendant trois jours, délai de file d’attente de 15 minutes pour cinq jeux Niveau 6 : verrouillage de file d’attente pendant sept jours, délai de file d’attente pendant 15 minutes pour cinq jeux Niveau 7 : verrouillage de la file d’attente pendant 14 jours, délai de file d’attente de 15 minutes pour cinq jeux

Selon Riot Games, ce n’est pas un système basé sur le temps. Il semble que la minuterie ne se réinitialise qu’après que les récidivistes ont joué des matchs avec un bon comportement de joueur, comme terminer un jeu, quel que soit le résultat. Cependant, on ne sait pas combien de matchs les joueurs sont censés terminer avant d’abaisser leur niveau, et Riot ne l’a pas précisé.

Riot a déclaré que ce nouveau système de sanctions serait déployé “dans quelques régions” avant de faire ses débuts mondiaux. Le studio a également déclaré que les comportements involontaires de l’AFK, tels que les problèmes de connectivité et autres problèmes de jeu, seraient traités.

Pendant ce temps, le California Department of Fair Employment and Housing a publié un avis en août alléguant que Riot Games continue de retarder son enquête sur le harcèlement et la discrimination sexuelle au studio. Bien que Riot ait été plus rapide à traiter l’activité de League of Legends plutôt que ses problèmes de lieu de travail.