League of Legends renouvelée pour une deuxième saison

Arcane : League of Legends revient pour une deuxième saison.

La saison 2 de la série animée à succès de Netflix et Riot Games est actuellement en production. Pas une surprise, vraiment, puisque le spectacle a été un chouchou commercial et critique. Selon Date limite, les acteurs Hailee Steinfeld, Katie Leung et Ella Purnell reprennent leurs rôles pour la saison 2. Étant donné que les showrunners viennent tout juste de commencer la saison 2, ne vous attendez pas à une annonce de sortie de sitôt. Il y a beaucoup d’événements sur le thème des arcanes qui se déroulent actuellement dans les jeux de Riot pour vous lier un peu.

Netflix a partagé un teaser pour la saison 2 d’Arcane que vous pouvez consulter ci-dessous. C’est aussi sans spoiler pour la première saison !

Préparez-vous, les amis. La saison 2 d’Arcane est maintenant en production. Où est un Hexgate quand vous en avez besoin ? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu – Arcane (@arcaneshow) 21 novembre 2021

Riot Games a beaucoup fait pour promouvoir Arcane, notamment en apportant des personnages de la série à Among Us et Fortnite. Sans parler des croisements avec chaque jeu sous l’égide de Riot, puis certains. Compte tenu de la popularité d’Arcane, il semble que ces 600 millions de joueurs de Runeterra soient définitivement à l’écoute de la première saison de la série.

Netflix a une histoire assez mitigée en ce qui concerne les adaptations, il est donc bon de voir qu’Arcane ressemble davantage à The Witcher en termes de qualité. Riot a également mis son coureur de rythme Hextech Mayhem: A League of Legends Story sur le nouvel onglet des jeux de Netflix.

