League Of Legends Studio Riot annonce un règlement de 100 millions de dollars dans une affaire de discrimination fondée sur le sexe

Le développeur de League of Legends, Riot Games, a annoncé qu’il paierait 100 millions de dollars pour régler un procès pour discrimination fondée sur le sexe. Le règlement initial était de 10 millions de dollars, mais de nouveaux avocats ont été embauchés et ont demandé un paiement beaucoup plus important, qui se concrétise maintenant.

Les fonds de règlement seront fournis à plus de 2 000 employées, anciennes et actuelles, de Riot. L’avocate des droits des femmes, Genie Harrison, qui a plaidé au nom des travailleurs, a déclaré au New York Times que les conditions du règlement étaient équitables et qu’elle se sentait fière d’avoir travaillé sur l’affaire.

« Je suis très heureuse que nous ayons pu fournir ce que je pense être un règlement équitable », a-t-elle déclaré.

La Cour supérieure de Los Angeles doit encore approuver le règlement. Si cela se concrétise, cela pourrait envoyer un message aux entreprises californiennes selon lesquelles toutes les industries de l’État doivent fournir « un salaire égal et des lieux de travail exempts de discrimination et de harcèlement », a déclaré au site Kevin Kish du département californien de l’emploi et du logement équitables.

Selon le NYT, plus de 1 000 employés à temps plein et 1 300 sous-traitants qui ont travaillé chez Riot dès novembre 2014 se partageront 80 millions de dollars, dont 20 millions de dollars réservés pour couvrir les frais juridiques et autres frais. Riot Games investira également de l’argent dans un programme de diversité et d’inclusion, avec un audit par un tiers qui sera mené pour fournir une « analyse de l’égalité des sexes dans la rémunération des employés et les affectations de travail ».

Riot Games a déclaré dans un communiqué : « Nous pensons que c’est la bonne chose à faire, à la fois pour l’entreprise et pour ceux dont les expériences chez Riot n’ont pas répondu à nos normes et valeurs. »

Un exposé d’août 2018 de Cecilia D’Anastasio de Kotaku contenait de nombreuses accusations graves et dramatiques sur la « culture bro » au sein de Riot. Parmi les détails, les managers auraient eu des listes où ils classaient les femmes par attractivité.

Riot appartient au géant chinois de l’Internet Tencent. Le MOBA gratuit rapporterait des milliards de dollars de revenus chaque année.

