League of Legends: Wild Rift – Comment obtenir des skins d’arcade gratuits

Terminez des missions simples dans le jeu pour gagner gratuitement des skins d’arcade.

League of Legends: Wild Rift grandit et devient l’un des meilleurs jeux mobiles MOBA disponibles sur le marché. Compte tenu de la croissance rapide du jeu, Riot Games continue de plaire à sa base de joueurs en fournissant régulièrement de nouveaux contenus dans le jeu. Récemment, Riot Games a annoncé un tout nouvel événement dans le jeu, dans lequel vous pouvez recevoir gratuitement un skin de l’une des gammes de skins en jeu les plus populaires, Arcade Skins, via l’événement Arcade.

Les joueurs peuvent acheter les skins d’arcade dans la boutique en jeu de Wild Rift en dépensant des Wild Cores; cependant, si vous les voulez gratuitement, vous devrez accomplir diverses missions disponibles dans l’événement Arcade qui se déroulera du 26 août au 5 septembre.

Liste des missions à accomplir

Les joueurs devront d’abord accomplir les missions suivantes pour gagner de l’XP qui pourra ensuite être échangé avec des skins d’arcade. Ces missions seront actualisées quotidiennement à 00h00 UTC

Temps de jeu Jouez à un jeu pour obtenir 2 XP Final Boss Battez le Baron Nashor en équipe pour obtenir 1 XP Insérez une pièce Jouez à un jeu avec, avec ou contre un skin Arcade pour obtenir 1 XP

Récompenses

Voici la liste des récompenses que vous pouvez obtenir en échange de l’XP collecté.

3XP – Mini Boss icon 6XP – 75 Blue Motes 9XP – 100 Blue Motes 12XP – 125 Blue Motes 16XP – Coffre de sélection de pose d’arcade

Le coffre de sélection de pose d’arcade comprendra les récompenses suivantes dans le jeu :

Arcade Ahri Arcade Miss Fortune Arcade Corki Arcade Riven Arcade Kai’sa Arcade Sona Ahri Miss Fortune Corki Riven Kai’sa Sona

