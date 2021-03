League of Legends: Wild Rift ouvre les tests bêta pour iPhone

League of Legends: Wild Rift, ou LoL Mobile, lance dès aujourd’hui pour les États-Unis et le reste de l’Amérique sa bêta ouverte pour les appareils iPhone et Android. Cela intervient après la première démonstration du jeu lors de la keynote de l’iPhone 12 l’automne dernier.

La version bêta est livrée avec le patch 2.2, ajoutant de nouveaux événements et champions. League of Legends: Wild Rift est un jeu mobile 5v5 MOBA Combat créé par Riot Games.

Lorsque l’utilisateur commence à jouer à LoL Mobile, il y a trois événements auxquels participer pour acquérir les compétences. Voici les trois événements:

Bienvenue sauvage: C’est un événement pour les joueurs américains axé sur le déverrouillage du contenu.

Récompenses Rift-to-Rift: Pour les joueurs qui vont utiliser leur compte LoL PC pour recevoir du contenu bonus gratuit basé sur le temps et l’argent dépensés sur le jeu.

Académie Wild Rift: Enseigne aux utilisateurs les bases de la mécanique de combat de Wild Rift.

Comme les autres jeux de combat MOBA, League of Legends: Wild Rift aura des passes de combat et de saison. Avec le Battle Pass, plus votre personnage monte de niveau, plus le contenu sera disponible. Le laissez-passer gratuit va jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau 50, mais le joueur peut changer à tout moment vers la version payante pour débloquer plus de niveaux.

LoL Mobile a été promu lors de la keynote de l’iPhone 12. Bien que la version bêta soit maintenant disponible pour les joueurs, on ne sait pas quand le jeu sortira sa version stable. Vous pouvez essayer la version bêta du jeu ici.

