League of Legends: Wild Rift – Que contient le patch 2.2c?

La dernière version de Riot Games, League of Legends: Wild Rift, prend le populaire MOBA compétitif et le transforme en l’un des meilleurs jeux Android du marché. Au cours de cette phase de bêta ouverte, des mises à jour du jeu arrivent régulièrement, modifiant le jeu à mesure que les développeurs s’habituent aux nouvelles différences de format mobile par rapport au PC et prennent en compte les commentaires de la communauté.Les derniers changements sont intervenus dans League of Legends: Wild Rift Patch 2.2c.

Bien que toutes les informations n’aient pas encore été publiées sur les événements à venir, ils ont annoncé Pride et Jubilant Colours à venir le 24 mai. une icône Rainbow Poro.

La société travaille toujours à égaliser le terrain de jeu parmi ses champions avec des changements d’attaque et de statistiques dans les modes versus ainsi que dans le mode ARAM. Il faut s’y attendre, car les développeurs apprennent toujours comment les champions finissent par jouer à de vrais jeux pendant la période bêta. Les rotations habituelles des champions free-to-play pour le mois ont également été annoncées.

Notes de la mise à jour 2.2c de League of Legends: Wild Rift

Nouveau champion

Renekton, le boucher des sables

Nouveaux skins

Ces skins seront publiés tout au long de la mise à jour 2.2c:

Terre brûlée Renekton Lune de sang Diana Lune de sang Jhin Lune de sang Kennen Lune de sang Destin tordu Lune de sang Yasuo Nasus infernal Mecha Malphite

Nouveaux accessoires

Icônes: Rainbow Poro; Tanzanite Poro; Catseye Poro; Citrine Poro; Obsidian Poro; Quartz rose Poro; Saphir Poro

Émotes: Fierté 2021

Sentiers Homeguard: Arcs-en-ciel pour tous

Boules: Masque rituel

Rappelle: Retour de la lune de sang

Nouveaux événements

Fierté – Commence le 24 mai

Couleurs jubilatoires – Commence le 24 mai

Modifications du gameplay

Nemesis Duel

Nasus vs Renekton – Bad Blood: Bien que cela ne se produise pas à tous les matchs, lorsque les deux champions sont de niveau 13 ou plus, vivants, intacts au cours des 5 dernières secondes et suffisamment éloignés l’un de l’autre, un duel d’ennemis peut commencer. Si Nasus gagne, (1) Siphoning Strike frappe tous les ennemis dans une zone. Si Renekton gagne, il restera au maximum de Fury pendant Dominus, son ultime coup.

Changements de champion

Les champions suivants ont des changements dans leurs attaques et / ou statistiques, consultez le site de Riot Games pour les changements exacts:

Braum Diana Evelynn Fizz Jax Kai’Sa Lee Sin Lulu Lux Panthéon Twisted Fate

Modifications d’ARAM

Les champions suivants ont été identifiés comme des valeurs aberrantes et ont subi des modifications de leurs dégâts infligés et reçus, de leur protection, de leurs mouvements ultimes et / ou de leurs soins:

Camille Fiora Jax Lee Sin Panthéon Seraphine Shyvana Sona Tryndamere Vi Zed

Or passif

Riot Games a affirmé que les joueurs semblent construire leurs champions très rapidement et que les jeux ont vu un faible impact de poussée sur la division. Pour y remédier, après huit minutes de jeu, le gain d’or passif passera de la 4G à la 3G. Il s’agit d’un changement expérimental et peut être modifié à nouveau dans le futur s’il ne fournit pas les résultats souhaités.

Rotation des champions Free-To-Play

13 mai – 19 mai: Akali, Braum, Darius, Diana, Evelynn, Jax, Miss Fortune, Olaf, Sona, Tristana

20 mai – 26 mai: Ahri, Corki, Kai’Sa, Kha’Zix, Leona, Renekton, Rengar, Soraka, Tryndamere, Twisted Fate

Consultez tous les changements et tous les détails de la mise à jour 2.2c sur le site Web de Riot’s Wild Rift.

