League of Legends: Wild Rift – Tout ce que vous devez savoir

League of Legends est un jeu à succès sur PC depuis son lancement en 2010, et maintenant le développeur Riot Games le propose à un public mobile plus large. League of Legends: Wild Rift est la version mobile du jeu PC, mais ce n’est pas un simple portage. Le jeu a été entièrement reconstruit pour les plates-formes mobiles, offrant aux joueurs une expérience complète, quelle que soit leur plate-forme préférée.

« Notre approche globale consistait à créer une expérience authentique de la Ligue sur de nouvelles plates-formes, et nous savions que nous devions apporter quelques ajustements au jeu, aux champions et aux commandes pour vraiment tenir cette promesse aux joueurs », Brian Feeney, le directeur de la conception de Wild Rift, a déclaré dans une interview.

Wild Rift est également destiné à être un moyen pour les nouveaux joueurs d’entrer au rez-de-chaussée et d’apprendre à jouer. Les développeurs de Riot s’attendent également à ce que les joueurs se sentent également chez eux sur Wild Rift et dans notre examen de la version bêta, nous avons constaté qu’elle faisait un excellent travail avec cet équilibre. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce jeu, devenant rapidement l’un de nos jeux Android préférés.

League of Legends: Rift sauvage

League of Legends: Rift sauvage

League of Legends: Wild Rift est le très célèbre MOBA désormais disponible sur mobile. Il est construit à partir de zéro avec les plates-formes mobiles à l’esprit, mais dans l’ensemble, il est très similaire à l’expérience de la PC League.

Qu’est-ce que League of Legends: Wild Rift?

Source: Android Central

League of Legends: Wild Rift est l’arène de combat multijoueur en ligne (MOBA) de longue date sur PC, mais maintenant disponible sur mobile. Il conserve le gameplay de base – vous jouez dans un match 5v5 dans une arène à plusieurs voies, et la première équipe à se rendre de l’autre côté de l’équipe et à détruire le « nexus » gagne. Les joueurs peuvent choisir parmi une variété de champions avec différents styles de jeu pour affronter l’autre équipe. Tout le monde commence au niveau 1 avec une capacité, mais au fur et à mesure que chaque tour avance, il peut gagner plus de compétences et acheter des objets.

En cours de route, ils passeront au niveau supérieur et auront la chance de débloquer plus de champions et de récompenses comme des cosmétiques. Tuer des sbires dans les trois voies vous permet de gagner de l’or, que vous pouvez ensuite utiliser pour acheter des objets chez vous.

League of Legends est un jeu qui nécessite des compétences et de la pratique pour maîtriser car les joueurs doivent apprendre comment chacun des champions joue, trouver celui qui correspond à leur style préféré et travailler avec d’autres joueurs pour élaborer une stratégie. La carte a même d’autres objectifs que vous pouvez compléter pour obtenir un avantage au combat.

Bien que Wild Rift apporte essentiellement l’expérience PC au mobile, ce n’est pas seulement un port simple. Riot Games a reconstruit le jeu à partir de zéro pour les plates-formes mobiles, sur un moteur entièrement séparé. Cela signifie que certains changements ont dû être apportés.

League of Legends: Wild Rift est-il amusant à jouer?

Source: Android Central

Comme League of Legends sur PC, la version mobile du jeu a été optimisée pour être conviviale pour les débutants tout en assurant un arc de progression profond et satisfaisant pour les vétérans. Dans notre critique, l’écrivain Alex Huebner a dit ceci à propos du titre encore en version bêta:

Cette itération mobile d’un jeu PC populaire s’est étonnamment bien transférée. Les commandes sont faciles à prendre en main et les didacticiels facilitent vraiment la participation des débutants. Cependant, si vous débutez, vous devrez peut-être faire des recherches sur les personnages que vous gagnerez en cours de route, car vous ne le ferez pas. continuer à recevoir ce genre d’instructions sur tout le monde. Si vous avez joué à League of Legends sur PC, sachez également que vos progrès et vos biens ne seront pas transférés. Bien que les options de chat personnalisables puissent être d’une grande aide dans les problèmes de communauté précédents pour lesquels League of Legends est connue, j’attendrai d’être optimiste à ce sujet jusqu’à ce que League of Legends: Wild Rift soit sorti depuis un certain temps.

Tant que cet environnement accueillant persiste une fois que le jeu est sorti de la version bêta, Wild Rift devrait être l’un des meilleurs jeux Android gratuits.

Quelles sont les différences entre League of Legends et League of Legends: Wild Rift?

Le PC et le mobile sont deux plates-formes de jeu très différentes. Choquant à entendre, je sais. Bien que ce ne soit pas surprenant, cela signifie que Riot a dû réfléchir à la meilleure façon d’amener le jeu sur mobile, et cela signifiait le reconstruire en pensant au mobile.

L’un des grands changements avec Wild Rift étant une version distincte du jeu est qu’il n’y a pas de parité de contenu. Cela signifie que si vous avez joué sur PC et que vous vouliez découvrir le jeu sur mobile, aucun de vos objets ou progrès ne bougerait, même si les deux sont liés à votre compte Riot Games.

Un autre changement plus petit, mais toujours significatif, concerne la carte. Contrairement à Summoner’s Rift sur PC, la carte Wild Rift (appelée à juste titre « Wild Rift ») est plus petite et chaque tour est plus court (environ 15-20 minutes au lieu de plus de 45 selon la proximité du jeu). Il a toujours les trois voies et la jungle, mais la jungle est plus profilée; il n’y a pas d’objets Jungle spécifiques et les dragons ont été modifiés avec différents buffs. À la fin de chaque tour, il est également possible de vaincre un Elder Elemental Drake, qui fournit de gros buffs avec lesquels les joueurs PC ne sont pas familiers. Il n’y a pas non plus d’inhibiteurs ou de tours de connexion.

L’orientation est également différente. Au lieu de vous déplacer de gauche à droite, vous vous déplacerez de haut en bas.

Il y a aussi un nouvel élément pour les joueurs. Les babioles sont de petits objets que les joueurs peuvent lancer à leurs ennemis, un peu comme une émote ou comme moyen de se vanter auprès de l’équipe adverse. Cela fait partie de la manière de Riot d’expérimenter la diminution de la toxicité sur la plate-forme. Compte tenu du fait que la communication est limitée sur mobile par rapport à PC, c’est aussi un moyen facile de se vanter dans le jeu au lieu de crier dans le chat. Cela vous permet également de jeter quelque chose comme une pizza sur la carte, si c’est ce que vous avez toujours voulu.

Enfin, une partie du fonctionnement des champions a été modifiée. Les compétences passives de chaque champion ont été modifiées pour les mobiles, car les garder attachées à des boutons à l’écran entraînerait un encombrement sur l’interface. Les développeurs ont ajouté des capacités actives à la place. Certains sorts de pointer-cliquer ont également été convertis en compétences.

À quoi ressemblent les commandes dans League of Legends: Wild Rift?

Source: Riot Games

Au lieu d’une souris et d’un clavier, les joueurs doivent utiliser des commandes tactiles à double stick. Sur la gauche se trouve la manette de contrôle, mais elle bouge avec votre pouce. Sur la droite se trouve un gros bouton d’attaque, ainsi que les quatre capacités de chaque champion. Les sorts lancés sont affichés en bas. Le mouvement fonctionne de la même manière que les autres titres mobiles, les joueurs tapant sur l’écran pour indiquer où ils veulent que leur champion aille.

Pour cibler des ennemis spécifiques (une grande partie de la stratégie dans League of Legends), vous pouvez appuyer sur l’un des boutons près du bouton d’attaque. Cela vous aide à prioriser certaines cibles comme les sbires ou les tours. Sinon, une fois que vous ciblez quelque chose, il se verrouille, ce qui signifie que le jeu le priorise par rapport aux autres.

Il existe également des commandes de caméra, bien qu’elles soient facultatives et personnalisables. Vous pouvez choisir entre une caméra semi-verrouillée ou une caméra qui effectue un panoramique automatique lorsque vous configurez des prises de vue à longue distance.

Toutes les commandes sont personnalisables dans une certaine mesure, et cela vaut aussi bien pour les tablettes que pour les téléphones. Il y a même un préréglage de tablette dans les paramètres de contrôle personnalisables qui redimensionne les boutons pour des écrans plus grands.

Alors que les contrôleurs de jeu pour Android sont devenus populaires au cours des deux dernières années, Riot espère que les joueurs utiliseront les commandes tactiles du jeu à la place, car c’est sur quoi Wild Rift a été construit.

Quels champions sont disponibles?

Source: Riot Games

Malheureusement, en raison du problème de parité de contenu susmentionné, de nombreux champions que vous avez peut-être débloqués ne seront pas jouables dans Wild Rift. Cela est en partie dû au fait qu’il s’agit de deux jeux distincts, mais principalement parce que tous les champions ne seront pas disponibles pour jouer à Wild Rift.

Dans une interview, Feeney a déclaré que l’équipe s’était d’abord concentrée sur la transition de certains des champions les plus difficiles, juste pour voir si cela pouvait être fait, et avait fait beaucoup d’expérimentation sur différents champions. En fin de compte, cependant, c’est un problème avec le grand nombre de champions disponibles.

Au moment de décider lesquels passer à Wild Rift, Feeney a ajouté qu’il s’agissait moins de « popularité brute » que de savoir comment faire passer le plus de joueurs possible du PC au mobile. L’équipe cherche à avoir une variété de types de champions et de styles de jeu disponibles.

Cependant, de nouveaux champions seront introduits dans les patchs. Par exemple, dans le patch 2.2, l’équipe ajoute Galio (1er avril), Rammus (22 avril), Kha’zix (6 mai), Rengar et Renekton (12 mai). De nombreux champions reconnaissables sont déjà disponibles, notamment Garen et Ashe.

Quels sont les modes de jeu de League of Legends: Wild Rift?

Source: Android Central

Pendant la bêta, les joueurs peuvent jouer sans classement, avec classement (il se déverrouille au niveau 10), coopération contre IA et un mode tutoriel. Cependant, dans le patch 2.2, les joueurs ont la possibilité de jouer à All Random All Mid (ARAM), c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’une seule voie et que vous obtenez un champion aléatoire. Il ne sera disponible que pour une durée limitée.

Quelles sont les spécifications minimales de League of Legends: Wild Rift

Téléphones Android

● CPU: 4 cœurs, 1,5 GHz et plus (prise en charge 32 bits et 64 bits) ● RAM: 1,5G ● Résolution: 1280×720

téléphones iOS

● iPhone 6 Plus

L’équipe s’attend également à environ 80 à 100 ms de ping pour les joueurs, ce qui devrait convenir à la plupart des connexions Wi-Fi ou 4G / 5G.

Y a-t-il des microtransactions dans League of Legends: Wild Rift?

Tout comme dans PC League of Legends, il existe des produits cosmétiques et une passe de combat disponibles dans Wild Rift. La passe de combat coûte environ 6 $. La récompense du Battle Pass de la première saison est Hexplorer Jax.

Il existe deux types de devises: les Blue Motes, qui peuvent être gagnées en jouant et peuvent être dépensées pour des champions, et les pièces Poro, qui ne sont destinées qu’à un magasin de cosmétiques spécial. Les joueurs peuvent acheter des skins, débloquer des champions et, nouveau pour Wild Rift, acheter des boules.

League of Legends: Date de sortie de Wild Rift

Source: Riot Games

League of Legends: Wild Rift devait initialement être déployé en 2020, mais la pandémie et d’autres problèmes ont entraîné des retards. La bêta ouverte régionale a débuté il y a quelques mois, mais n’était pas disponible pour les joueurs d’Amérique du Nord et du Sud. La bêta ouverte est désormais disponible sur Android et iOS dans les Amériques avec le patch 2.2. Pour remercier les joueurs qui ont attendu pendant le retard, le jeu lance un événement appelé Wild Welcome, qui propose 30 jours d’avantages tels que des coffres, des récompenses et des missions.

Riot Games cherche également à installer Wild Rift sur consoles, ainsi que des fonctionnalités multiplateformes et de progression croisée. Cependant, rien n’est encore confirmé.

