League of Legends: Wild Rift – Toutes les infos (29 mars)

Mis à jour le 29 mars 2021 (16 h 30 HE): Aujourd’hui est un grand jour pour les fans de League of Legends. À partir de maintenant, les joueurs nord-américains intéressés à rejoindre la bêta ouverte de League of Legends: Wild Rift peuvent le faire. Cela vous donne un accès complet au jeu tel qu’il se présente dans son processus de développement.

Cette nouvelle bêta ouverte fait suite aux bêtas régionaux antérieurs en Europe et en Asie.

De plus, un nouveau correctif pour cette version bêta ouverte est en cours de déploiement. Le patch 2.2 propose une multitude de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, y compris l’ajout de cinq nouveaux champions. Les notes de mise à jour complètes sont ici.

Prêt à commencer à jouer? Cliquez ici pour télécharger le jeu!

Article original: Des mois après que les rumeurs d’un jeu mobile League of Legends ont fait surface, Riot Games l’a officialisé lors de son événement anniversaire de dix ans. Cependant, League of Legends: Wild Rift est un jeu entièrement nouveau, plutôt qu’un simple portage mobile du jeu le plus populaire au monde.

Alors, quel est ce nouveau MOBA mobile? Continuez à lire pour tout ce que vous devez savoir sur League of Legends: Wild Rift!

Qu’est-ce que League of Legends: Wild Rift?

League of Legends: Wild Rift est une nouvelle réinvention mobile du jeu le plus populaire au monde, League of Legends. Riot Games a complètement reconstruit Summoners Rift (maintenant appelé Wild Rift) pour les appareils mobiles et a repensé de nombreux champions et skins les plus populaires du jeu.

Le gameplay est toujours une action MOBA 5v5, mais avec une rotation mobile unique. La carte est légèrement plus petite, vous lancez des capacités avec des commandes à double stick et les temps de match sont de 15 minutes pour les mobiles. C’est aussi la première excursion de Riot Games dans l’espace mobile. Mais étant donné les liens de la société avec la centrale de jeux mobiles Tencent Gaming, attendez-vous à un niveau de polissage supérieur à celui de ses concurrents sur les plates-formes mobiles.

Combien ça coûte?

Comme le jeu sur lequel il est basé, Wild Rift sera entièrement gratuit, avec des achats intégrés pour les skins et autres contenus cosmétiques. Semblable à la version PC de League of Legends, tous les champions peuvent être débloqués via le gameplay seul. Bien sûr, vous pouvez simplement les acheter pour accélérer les choses.

Riot s’est engagé à rendre le jeu encore plus convivial que LoL avec plus de cadeaux de champions à mesure que vous progressez. Les motes bleues servent de monnaie gratuite (similaire à l’essence bleue de la version PC) et peuvent être utilisées pour débloquer plus de champions. Les pièces de monnaie Poro sont une autre monnaie utilisée pour acheter des produits cosmétiques tels que des poses de champions, des émoticônes et des babioles. Vous pouvez également utiliser des pièces de monnaie poro pour acheter un skin aléatoire, même si cela prendra un certain temps pour économiser.

La devise payée, appelée Wild Cores, est utilisée pour les champions, les skins et autres objets cosmétiques. Pour l’instant, les skins sont basés sur des skins LoL existants, mais les futurs skins peuvent être originaux de la version mobile.

Quelle est la date de sortie de League of Legends: Wild Rift?

Bien qu’aucune date de sortie officielle de Wild Rift n’ait été annoncée, la version bêta régionale est maintenant disponible dans de nombreuses régions du monde. Après un alpha limité, les joueurs d’Amérique du Nord, d’Europe, du Vietnam, d’Océanie, de Taïwan, de Turquie, de Russie, de la CEI, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord peuvent désormais jouer.

Si vous vivez dans une zone prise en charge, vous pouvez télécharger la version bêta maintenant sur le Google Play Store ou visiter le site Web officiel pour en savoir plus.

Comment jouez-vous à Wild Rift?

Wild Rift dispose du même système de capacités que LoL PC, mais avec une disposition de contrôle mobile. Comme beaucoup d’autres titres MOBA mobiles, cela signifie un système de double manche de contrôle, avec le stick gauche pour déplacer votre personnage et le stick droit pour viser vos capacités.

De nombreuses compétences de champion ont été ajustées pour être plus faciles à contrôler sur les écrans tactiles. Par exemple, vous pouvez viser l’ultime Flèche de cristal enchantée d’Ashe, plutôt que de la tirer en ligne droite. Les prises de vue à longue portée font également un zoom arrière sur la caméra pour les rendre plus faciles à atterrir sur des ennemis hors écran.

Toutes les compétences de champion ont désormais une composante active, bien qu’elles conservent le même objectif général. Pour mieux s’adapter au nouveau schéma de contrôle, Riot a transformé les capacités pointer-cliquer en coups de compétence. Ces changements rendent le jeu plus accessible pour les joueurs mobiles et console, mais permettent tout de même un plafond de compétences élevé pour un jeu compétitif.

Les attaques automatiques et certaines compétences utilisent également un nouveau système de ciblage automatique pour les monstres et les champions. Il y a deux boutons d’attaque automatique supplémentaires pour cibler les tours ou les creeps pour vous donner plus de contrôle. L’agriculture est également beaucoup plus facile avec un nouvel indicateur de couleur pour savoir quand vous pouvez frapper pour la dernière fois.

Riot Games a également légèrement retravaillé des éléments, bien qu’ils remplissent généralement le même rôle que PC LoL. La principale exception à cette règle concerne les objets actifs, qui fonctionnent désormais comme des enchantements sur les bottes. Chaque joueur ne peut acheter qu’un seul enchantement, alors assurez-vous de choisir judicieusement entre la stase Zhonyas, le QSS, les soins de rédemption, etc.

Les objets de jungle et de soutien ont également été supprimés. Châtiment a désormais des capacités passives intégrées, et la génération d’or pour les supports est désormais prise en compte d’une autre manière. Cependant, la protection et le balayage des salles restent un élément important du contrôle de la carte.

Dans l’ensemble, Riot a accéléré le gameplay de Wild Rift pour s’adapter au jeu mobile. Au lieu des matchs de 25 à 50 minutes trouvés dans LoL PC, Wild Rift aura des matchs de 15 à 18 minutes. Il est possible que les modes de jeu de style ARAM réduisent davantage cela, bien que pour l’instant, seule la carte Wild Rift ait été prévisualisée.

À quoi ressemble la carte du Wild Rift?

La carte Wild Rift est similaire à la carte PC LoL, avec quelques changements très importants. Le plus gros changement est que la carte est mise en miroir, donc votre base est toujours en bas à gauche. Les voies supérieure et inférieure ont été renommées voies solo et duo en conséquence. Ce changement garantit que vos doigts ne couvrent jamais des parties importantes de l’écran, quelle que soit l’équipe dans laquelle vous faites partie.

Les inhibiteurs ont été supprimés et leur fonction est intégrée aux tours qui les protégeaient. Les tours Nexus ont également disparu, le Nexus lui-même ripostant contre les attaquants.

La disposition de la jungle a également été peaufinée et simplifiée pour un jeu plus rapide. Les buffs de Drake ont également été modifiés pour avoir un impact plus actif. Par exemple, le drake océanique donne désormais une vampire de dégâts au lieu d’une régénération passive. Lorsque vous battez le dragon aîné vers la fin du jeu, il donne trois fois l’effet que les drakes avant lui.

Quels sont les champions dans Wild Rift?

Actuellement, plus de 50 champions sont disponibles dans la version bêta de Wild Rift. Ceux-ci incluent la plupart des champions classiques tels que Annie, Malphite et Nasus, ainsi que des versions ultérieures comme Seraphine, Yasuo et Camille. Riot Games a complètement repensé et reconstruit chaque champion à partir de zéro, de sorte que tous les skins actuels ne seront pas disponibles au lancement.

Il est à noter qu’il n’y a aucune intention d’apporter la liste complète de 150+ LoL à Wild Rift. De toute évidence, Riot se concentre sur les champions qui correspondent le mieux au nouveau système de contrôle. À l’avenir, le développeur pourrait même libérer des champions uniquement mobiles. Voici une liste complète des champions de Wild Rift que nous avons vus jusqu’à présent:

Champions du Wild Rift:

AhriAkaliAlistarAmumuAnnieAsheSol AurélienBlitzcrankBraumCamilleCorkiDariusDravenDr. MundoEvelynnEzrealFioraFizzGarenGragasGravesJannaJarvan IVJaxJhin

League of Legends: Wild Rift est-il multiplateforme?

League of Legends: Wild Rift sera disponible pour mobile et consoles, mais Riot Games n’offrira pas de jeu croisé entre les deux. Le jeu croisé avec League of Legends PC est également hors de question, car ce sont des jeux complètement séparés. Même les champions ou autres déblocages ne seront pas transférés de votre PC LoL vers votre compte Wild Rift.

Cependant, certains événements se recouperont entre les deux jeux, et Riot pourrait proposer à l’avenir un jeu croisé entre mobile et consoles.

Quels téléphones sont compatibles avec Wild Rift?

Riot Games s’est engagé à rendre son titre mobile clé de voûte jouable sur une grande variété d’appareils. Pour Android, cela signifie des appareils à peu près équivalents au Samsung A7, ou des appareils avec les spécifications suivantes ou supérieures: 1 Go de RAM, processeur Qualcomm Snapdragon 410, GPU Adreno 306. Sur iOS, il devrait fonctionner sur tout ce qui est plus récent que l’iPhone 5s.

Pour les premières versions bêta, les développeurs se concentrent sur la réduction de la perte de paquets, de l’épuisement de la batterie et de l’utilisation des données. Les téléphones plus puissants auront une prise en charge complète de 60 ips, mais l’objectif est d’abaisser la barre autant que possible pour que tout le monde puisse jouer.

Les progrès et les champions de League PC seront-ils transférés vers Wild Rift?

Non. Bien que vous puissiez connecter les deux comptes, la progression dans les deux jeux est distincte. Cependant, les joueurs vétérans de League of Legends peuvent gagner des récompenses spéciales pour les années passées à jouer au jeu. Les détails sont toujours en suspens sur ce que sont réellement ces récompenses.

Y aura-t-il une scène pro Wild Rift?

Il n’y a pas de plans spécifiques pour une scène professionnelle Wild Rift de type LCS, mais c’est définitivement sur le radar de Riot. Pour l’instant, l’accent est mis sur le bon gameplay, mais il y aura un mode classé pour les joueurs au-dessus du niveau 10. Restez à l’écoute pour en savoir plus à ce sujet car le jeu est proche de la sortie.

Puis-je jouer à Wild Rift sur un émulateur PC?

Oui, vous pouvez techniquement jouer à Wild Rift sur un PC à l’aide d’un émulateur. Cependant, Riot Games n’a pas décidé comment aborder le problème. Pour l’instant, Riot ne vous interdira pas (sauf si vous trichez). À l’avenir, l’entreprise peut modifier sa politique.

Cela dit, jouer sur un PC ne vous donnera pas beaucoup d’avantage. En raison du schéma de contrôle à deux manches, une souris et un clavier peuvent en fait être un obstacle.

Voilà pour tout ce que vous devez savoir sur le premier jeu mobile de Riot Games! Êtes-vous impatient de monter sur le Wild Rift? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!