League Two Exiles vise le choc de la Coupe Carabao

in

Southampton espère lancer une course dans la Coupe Carabao alors qu’ils voyagent pour affronter le comté de Newport mercredi soir.

Les Saints ont montré des signes de promesse lors de leurs deux premiers matches de Premier League contre Everton et Manchester United, mais ils n’ont récolté qu’un seul point jusqu’à présent.

.

Cette frappe a donné à Southampton une avance surprise en première mi-temps contre Manchester United

Un affrontement avec l’équipe de League Two pourrait être l’occasion idéale de lancer sa campagne.

Les Exiles ont connu un début de vie décent dans le quatrième niveau après avoir remporté deux de leurs trois premiers matches de la ligue.

La coupe de football est réputée pour ses surprises et l’équipe de Michael Flynn espère donc tranquillement qu’elle pourra créer la surprise.

Newport contre Southampton : comment écouter

Ce match débutera à 19h45 le mercredi 25 août.

La couverture complète de Rodney Parade sera diffusée en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h30.

Le commentaire proviendra du commentaire de Ian Danter et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

. – .

Le manager Mike Flynn manquera le choc de Newport après avoir été testé positif pour COVID-19 Newport v Southampton: nouvelles de l’équipe

Le plus gros changement pour le comté de Newport sera l’absence du manager Michael Flynn qui rate le match après avoir été testé positif au COVId-19.

Il sera remplacé dans l’abri par le directeur adjoint Wayne Hatswell.

Quant à l’équipe, Mickey Demetriou et Matty Dolan ont tous deux raté la victoire 1-0 du week-end contre Tranmere Rovers, mais Dolan pourrait revenir en lice pour le choc avec les Saints.

Pour Southampton, Ralph Hasenhuttl a laissé entendre qu’il pourrait apporter de nombreux changements à son équipe pour le choc de Newport.

Trois joueurs qui ne seront pas impliqués, cependant, sont Stuart Armstrong, Will Smallbone et Sam McQueen.

Armstrong souffre d’une blessure au mollet et il est peu probable qu’il figure, tandis que Smallbone et McQueen restent des absents à long terme.

Newport contre Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

Le directeur adjoint du comté de Newport, Wayne Hatswell, a déclaré : «C’est un compromis, nous avons eu un match difficile à l’extérieur à Tranmere et un autre match difficile à l’extérieur à venir à Salford.

“L’équipe n’est pas décidée pour le moment et nous allons laisser cela tard. Il s’agit de voir qui est dans les meilleures conditions pour faire face à trois matchs en sept jours.

«Mais tous les joueurs qui sont ici, comme nous l’avons vu à Ipswich, sont dignes de confiance. Ils ont prouvé ce soir-là qu’ils sont plus que capables, quiconque joue aura confiance dans ce que nous faisons et le fera au mieux de ses capacités.

“Je n’ai aucun problème avec les changements qui peuvent se produire ou si nous restons avec quelques piliers plus âgés.

« Nous savions quel était le programme, alors nous nous sommes préparés du mieux que nous pouvions.

« La pré-saison est toujours difficile ici, donc ils sont en forme, il s’agit de gérer le temps de récupération et nous nous sommes très bien préparés.

“Salford se frottera les mains que nous avons un match difficile contre Southampton mais nous serons prêts.”

Le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a déclaré : «C’est une semaine chargée avec des matchs difficiles, d’abord dans la coupe.

“Nous avons une plus grande équipe cette saison et tout le monde doit avoir la chance de jouer et nous le ferons définitivement.”