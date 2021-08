Leah Remini a passé un « si bon moment » en se souvenant de « chimie » avec la co-vedette de « Saved by the Bell »

Leah Remini a passé “un si bon moment” à retrouver la star de Saved by the Bell, Mark-Paul Gosselaar, lorsqu’elle est apparue sur son podcast sur la série bien-aimée. Gosselaar, qui a joué Zack Morris dans l’émission originale de 1989-1993, s’est rappelé avoir une “alchimie indéniable” avec Remini. Au cours de la saison 3, Remini a joué Stacey Carosi, le patron de Zack à la plage de Malibu Sands.

“Je me souviens que tu étais venu dans la série et que tu connaissais ton travail et te connaissais. Nous ne nous étions jamais rencontrés mais je connaissais ta présence. Genre, ‘Oh Leah, c’est cette personne féroce de Brooklyn'”, a déclaré Gosselaar, 47 ans, à Remini, 51, lors du dernier épisode de son podcast Zack to the Future. Il a également été intimidé par Remini, qui est plus âgé que lui. Cependant, les nerfs ont rapidement disparu et les deux stars ont même partagé de “vrais baisers” au cours de leurs six épisodes ensemble.

Une petite réunion de Saved By The Bell ! J’ai passé un si bon moment à discuter avec vous les gars! @MPG @dashiell https://t.co/Pz660BHKbM pic.twitter.com/hz4ANRqMDa – Léa Remini (@LeahRemini) 28 juillet 2021

“Il y a une chimie indéniable entre vous et moi”, a déclaré Gosselaar, rapporte Entertainment Tonight. “Ce sont de vrais bisous parce que Tiffani [Thiessen] et je n’ai jamais eu un baiser comme dans ces six épisodes. Il n’y a pas une seule personne avec qui Zack entre en contact, à mon avis, qui a la chimie que vous et moi avions. Kelly Kapowski de Thiessen était au centre du spectacle.

Remini a convenu qu’ils avaient une excellente chimie parce qu’ils s’aimaient, bien qu’ils ne soient jamais sortis ensemble. “Nous nous sommes entendus, nous avons ri, nous avons passé un bon moment. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il n’y a jamais eu de bizarrerie entre nous”, a déclaré l’ancienne star de Kevin Can Wait. Elle avait également de bons souvenirs de son travail sur Saved by the Bell, même si elle était un peu préoccupée par la façon dont elle se comparerait à Thiessen.

“J’étais pétrifié”, se souvient Remini. “Je me suis dit : ‘Oh, je ne vais pas être le genre de ce gamin. Est-ce qu’il va être déçu qu’ils m’aient choisi ? Tiffani-Amber Thiessen est tellement magnifique.’ Elle était comme la Petite Sirène pour moi. Et j’étais juste en admiration devant son visage. En admiration devant son visage ! Chaque jour, je me disais : “Agh ! C’est une petite sirène. C’est une petite sirène.” Je me sentais comme une grosse vache là-bas. Je me sentais juste vieille et pas jolie. À chaque fois que je mettais cette jupe, je me disais : “Oh mon Dieu. J’ai l’air tellement idiot.” J’étais intimidé par vous les gars.”

Gosselaar est récemment revenu au rôle de Zack Morris dans la série de revival Saved by the Bell de Peacock. Zack est maintenant gouverneur de Californie et son fils, Mac Morris (Michell Hoog) est un personnage principal de la série. Thiessen est également revenu en tant que Kelly, qui est toujours mariée à Zack. Thiessen et Gosselaar sont apparus dans les premier, septième et dixième épisodes de la première saison. Elizabeth Berkley et Mario Lopez jouent également dans le nouveau Saved by the Bell, reprenant leurs rôles d’origine. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison de 10 épisodes.