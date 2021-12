Leah Remini aborde la relation avec Wendy Williams au milieu des rumeurs d’hébergement

Wendy Williams a pris du recul par rapport à son talk-show éponyme pour se concentrer sur sa santé. En conséquence, les producteurs de l’émission cherchent à lui trouver une remplaçante. Le nom de Leah Remini a été évoqué comme remplaçant possible de Williams. À la lumière des rumeurs de prise de contrôle de l’hébergement, Remini a participé à une interview avec Entertainment Tonight, au cours de laquelle elle a révélé l’état de sa relation avec Williams.

Remini a récemment co-organisé The Wendy Williams Show aux côtés de son amie et juge de RuPaul’s Drag Race Michelle Visage. Les deux ont parlé à ET après leur séjour d’hébergement et ont révélé qu’ils n’avaient pas été en contact avec Williams. Remini a dit: « Nous ne lui avons pas parlé. » Visage a ajouté: « Elle prend soin de sa santé. » L’alun King of Queens a poursuivi: « Et c’est le numéro un. Mais nous lui envoyons tellement d’amour. »

Remini et Visage n’ont partagé que des mots gentils sur l’hébergement du Wendy Williams Show. Cependant, ils ont noté qu’ils étaient « épuisés » après s’être levés à 4 heures du matin HE tous les jours pour animer le talk-show. Pourtant, Remini a partagé à propos de la production, « Nous avons passé un bon moment avec l’équipe de Wendy, et encore une fois, c’est quelque chose qu’elle a construit et nous commençons juste à être invités, et il y a d’autres hôtes invités et nous les aimons tous et nous soutenons le centre commercial. »

Williams n’a participé au tournage d’aucun épisode de son talk-show depuis le début de la nouvelle saison en octobre. Il a été initialement signalé que la saison devait être retardée après que Williams aurait contracté un cas révolutionnaire de COVID-19. L’émission a annoncé plus tard que l’animatrice prenait du recul afin de se concentrer sur sa santé. Le Wendy Williams Show a déclaré : « Wendy continue d’être sous surveillance médicale et rencontre quotidiennement son équipe médicale. Elle fait des progrès mais souffre de graves complications résultant directement de la maladie de Graves et de son état thyroïdien. déterminé qu’il lui fallait plus de temps avant qu’elle ne puisse reprendre ses fonctions d’hébergeur en direct. » Ils ont ajouté : « Nous voulons que sa santé soit sa priorité absolue. Dès qu’elle sera prête, elle sera de retour dans son précieux fauteuil violet. » En l’absence de Williams, d’autres ont été sélectionnés pour accueillir le programme, notamment Remini, Visage, Whitney Cummings et Michael Rapaport.