Leah Remini révèle qu’elle a été sauvée par Mark-Paul Gosselaar de Bell pourquoi elle était « pétrifiée » pour rejoindre le casting

La saison 1 de la série de suivi Saved by the Bell est maintenant diffusée sur Peacock, et bien que nous ayons vu le retour de bon nombre de nos favoris de la série originale de la série, Stacey Carosi n’a eu aucune raison d’honorer les couloirs de Bayside Élevé – ce qui pourrait être une bonne chose, si elle veut éviter une rencontre gênante avec le gouverneur Zack Morris et sa femme, Kelly Morris.

Mais qui sait? Peut-être que Mac Morris prendra un emploi d’été à Malibu Sands une de ces saisons. Les épisodes originaux de Saved by the Bell peuvent être diffusés sur Peacock et Hulu, et n’oubliez pas de consulter notre programme télévisé d’été 2021 pour en voir plus.