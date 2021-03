Leak dit qu’Apple est enfin en train de réparer son appareil le plus détesté de tous les temps – .

En ce qui concerne le matériel, Apple sait trouver un équilibre entre style et fonctionnalité. L’iPhone, l’iPad et le MacBook sont tous des produits impressionnants avec des designs élégants et frappants, et ces designs continuent de s’améliorer au fil des ans. L’un des rares produits qui n’a jamais reçu un accueil aussi chaleureux était la télécommande livrée avec l’Apple TV. Il reste l’un des produits les moins pratiques d’Apple, et les propriétaires d’Apple TV demandent à l’entreprise de repenser son design depuis des années. Sur la base d’un nouveau rapport, Apple pourrait enfin être prêt à le faire.

. rapporte qu’Apple développe actuellement une nouvelle télécommande pour son décodeur. Des sources indiquent au site que le nouveau modèle porte le nom de code «B519», tandis que la télécommande Siri actuelle est identifiée comme «B439» en interne. Malheureusement, les détails s’arrêtent ici, car les sources ne disposaient d’aucune information sur la conception ou les fonctionnalités.

Comme le note ., Apple a légèrement modifié le design de la télécommande Siri avec le lancement de l’Apple TV 4K en 2017 en ajoutant un anneau blanc autour du bouton de menu. Cela n’a rien changé au fonctionnement de la télécommande – cela a simplement facilité la distinction entre les modèles plus anciens et plus récents. Nous ne savons pas à quel point les changements seront drastiques pour le prochain modèle, mais le numéro de modèle nettement plus élevé pourrait indiquer que des changements plus importants sont à venir.

Ce n’est pas la première fois au cours des douze derniers mois que des signes d’une télécommande Apple TV repensée apparaissent en ligne. En août, Bloomberg a rapporté qu’Apple «développait un nouveau boîtier Apple TV avec un processeur plus rapide pour des jeux améliorés et une télécommande améliorée». Le rapport mentionnait également que la nouvelle télécommande serait compatible avec l’application Find My sur iPhone et iPad, de sorte que les propriétaires d’Apple TV seraient moins susceptibles de la perdre.

De plus, MacRumors a repéré un détail intéressant dans la dernière version bêta d’iOS 14.5 la semaine dernière. Toutes les mentions de «Siri Remote» sont supprimées du système d’exploitation mobile et remplacées par «Apple TV Remote». L’accessoire a toujours été appelé «Apple TV Remote» dans les régions où la fonctionnalité Siri n’est pas disponible, mais maintenant le nom «Siri Remote» est apparemment retiré dans le monde entier.

Dans un changement encore plus petit, tvOS 14.5 a renommé le «bouton d’accueil» de la télécommande en «bouton TV» dans sa dernière version bêta. Cela pourrait éventuellement être une actualisation de la marque, mais sur la base du nombre croissant de rapports provenant de sources fiables, il est également possible que ce soient tous des précurseurs d’une toute nouvelle télécommande Apple TV.

À ce stade, ce n’est qu’une question de temps avant qu’Apple ne rende officiel un nouveau décodeur (et, espérons-le, distant). La WWDC 2021 a été confirmée mardi matin et nous attendons plus de nouvelles d’Apple en avril.

