Leak dit que nous n’aurons pas un autre nouvel acteur de Spider-Man de sitôt

La sortie de Spider-Man: No Way Home se rapproche, marquant la fin de la première trilogie Spider-Man dans le MCU. Tom Holland partagera l’écran avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais il est indéniable qu’il est le Spider-Man le plus titré à ce jour. Les films Spider-Man sont beaucoup plus excitants maintenant que Peter Parker peut interagir avec les Avengers, ce qui n’était pas possible dans les films autonomes Spider-Man de Sony mettant en vedette Maguire et Garfield.

No Way Home n’est pas seulement la fin de la première trilogie Spider-Man MCU. Le film marque également la fin du contrat de Holland dans le rôle de Peter Parker. C’est suffisant pour inquiéter de nombreux fans en ce qui concerne l’existence de Spider-Man dans le MCU. Mais un nouveau rapport indique que non seulement Holland dirigera la prochaine trilogie, mais que Sony et Marvel continueront de travailler main dans la main.

La crise d’identité de Spider-Man

Sony détenant les droits de Spider-Man signifie que le studio doit faire un nouveau film toutes les quelques années. Cela explique pourquoi Sony a refondu le rôle après l’échec des plans pour Spider-Man 4 de Maguire. Andrew Garfield est intervenu pour diriger une nouvelle franchise. Mais Sony a fermé ce projet après le deuxième versement de Amazing Spider-Man. À ce moment-là, Sony avait de plus grands projets en tête. Il s’est associé à Marvel pour amener Spider-Man au MCU. Et il a refondu le rôle.

Tom Holland a facilement livré le Spider-Man le plus excitant à ce jour. Avoir le super-héros dans le MCU a rendu la franchise plus excitante que tout ce que Sony a fait seul.

Il est prudent de supposer que Sony et Marvel ne voudront pas se séparer de sitôt en ce qui concerne les films Spider-Man. De plus, nous nous attendons à ce que le super-héros apparaisse dans d’autres crossovers Avengers à l’avenir. Après tout, Kevin Feige vient de confirmer que Spider-Man va rester dans le MCU. Mais cela ne suffit pas pour confirmer que Holland continuera à le jouer.

Peter Parker (Tom Holland) dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Le Spider-verse s’agrandit

Holland a déjà mentionné dans des interviews que No Way Home ressemble à la fin d’une franchise. Et il a noté qu’il n’avait aucune idée de ce qui allait se passer à l’avenir quand il s’agirait de jouer à Spider-Man. La dernière remarque de l’acteur est venue de la couverture exclusive No Way Home du magazine Empire :

« Encore une journée de travail sur No Way Home, qui sera une journée douce-amère », dit-il. Amer ? Comment cela ne peut-il pas être son dernier jour en tant que Peter Parker ? « Honnêtement, je ne sais pas. C’est la première fois depuis que j’ai été choisi pour incarner Spider-Man que je n’ai pas de contrat. Et c’est… c’est juste très difficile pour moi de parler parce qu’il y a tellement de choses dont j’aimerais parler qui m’aideraient à embellir ce que j’essaie d’expliquer. Mais je ne peux pas, car cela ruinerait le film.

No Way Home est peut-être le premier film Spider-verse en direct, mais ce n’est peut-être pas le dernier. Et Sony voudra peut-être publier bientôt des histoires mettant en vedette d’autres variantes de Spider-Man-or-Woman. L’un d’eux est Miles Morales, dont l’arrivée est très attendue. On ne sait pas si Sony veut faire d’autres films Spider-Man en dehors du MCU. Mais Sony a son propre SSU, où il peut avoir d’autres variantes de Spider-Man.

Le nouveau contrat de Tom Holland

Selon Small Screen, les studios et Holland négocient déjà un nouveau contrat. Les choses semblent compliquées, mais pas parce que Holland ne veut pas jouer Peter Parker. C’est qu’il veut d’autres rôles en dehors du super-héros sympathique du quartier.

« Le problème est que Tom adore jouer le personnage, mais il ne veut pas non plus finir par être catalogué », a déclaré une source à Small Screen. « Il veut faire d’autres projets en dehors de Spider-Man et du MCU. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a fini par obtenir le concert d’Uncharted.

La source a poursuivi en disant que Holland n’était pas nécessairement « le choix du réalisateur et de Naughty Dog pour le rôle ». Mais Uncharted est aussi un film de Sony.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café sur laquelle est écrit « For Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Sony et Marvel ont des plans Spider-Man différents

Mis à part les souhaits de Holland, il semble que Sony et Marvel aient des plans différents pour le super-héros. Bien qu’ils ne soient pas susceptibles de se séparer à nouveau, ils ont des approches différentes pour le personnage.

« Sony veut fondamentalement mettre Spider-Man de Tom Holland dans chaque propriété Spider-Verse qu’ils peuvent », a déclaré la source. « Ils veulent le traire, mais Marvel Studios est beaucoup plus prudent. »

La source a déclaré que Marvel voulait « Tom Holland dans le MCU. Ils veulent fondamentalement qu’il soit un jeune Tony Stark et qu’il dirige un groupe de jeunes héros.

Si c’est vrai, cette friandise est énorme. Ce n’est pas non plus surprenant. Marvel met déjà en place les Young Avengers, et Peter Parker s’intégrerait certainement dans ce groupe. Eh bien, une fois que les Avengers ont à nouveau recruté Peter Parker. Pourquoi encore ? Parce qu’ils ne sauront pas qui il est après No Way Home.

La source a indiqué que Holland continuerait à jouer à Spider-Man dans le MCU, « ils ont juste besoin de régler toute la logistique avant que quiconque ne mette un stylo sur papier ». Il est important de noter que « l’argent n’est pas un objet pour Marvel et Sony, donc ce n’est PAS une question d’argent ».

Cela dit, Spider-Man: No Way Home sera présenté le 17 décembre. Mais nous ne savons pas quand Sony et Marvel annonceront le nouvel accord Holland.