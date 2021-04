Leak dit que WhatsApp obtient la fonctionnalité que vous vouliez le plus – .

Mis à part les controverses sur la confidentialité, WhatsApp est l’une des applications les plus populaires et les plus utiles au monde. L’application prend en charge la même expérience de messagerie instantanée riche que vous obtiendrez dans iMessage, Facebook Messenger et Telegram, et gère les appels vocaux et vidéo. Contrairement à Facebook Messenger, il est livré avec le même cryptage de bout en bout puissant que iMessage et Signal. Et contrairement à iMessage, il fonctionne sur iPhone et Android. Il n’est pas étonnant que Facebook ait payé près de 20 milliards de dollars il y a de nombreuses années pour une application qui relie de manière sécurisée les communications de chat entre les plates-formes.

Ces fonctionnalités rendront le départ définitif de WhatsApp d’autant plus difficile pour les utilisateurs existants en mai, lorsqu’ils devront décider d’accepter la nouvelle politique de confidentialité ou d’échanger WhatsApp contre autre chose. Mais Facebook ne prépare pas uniquement les changements de politique qui lui permettront de collecter des données utilisateur à partir de WhatsApp et de gagner de l’argent avec une application disponible gratuitement pour les utilisateurs. Il travaille également sur de nouvelles fonctionnalités WhatsApp, y compris une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs de WhatsApp ont demandée.

Une nouvelle fuite de WABetaInfo nous indique que Facebook teste une fonctionnalité de migration de chat qui permettrait aux utilisateurs de déplacer leurs chats d’iPhone vers Android et vice-versa. WhatsApp propose déjà des fonctionnalités de sauvegarde de chat, donc le transfert d’un compte WhatsApp sur iPhone ou Android ne devrait pas être un problème. La nouvelle fonctionnalité de migration de chat est destinée à prendre en charge une fonctionnalité WhatsApp différente, l’expérience multi-appareils très attendue dont les utilisateurs de WhatsApp aspiraient.

Dans l’état actuel des choses, WhatsApp est lié au numéro de téléphone de l’utilisateur, ce qui est une excellente fonctionnalité de sécurité. Mais il est impossible pour une personne d’utiliser le même compte sur iPhone, iPad, Android et PC. Il existe une version d’application de bureau de WhatsApp qui apporte l’application sur Windows ou Mac, mais cette astuce ne fonctionne pas sur Android et iPhone.

Le nouvel outil de migration de chat permettra aux utilisateurs de synchroniser plusieurs appareils sous le même compte WhatsApp, et la seule façon de le faire devrait être une fonctionnalité officielle de l’application officielle. WhatsApp note dans ses sections FAQ que les applications tierces qui offrent aux utilisateurs des moyens de migrer leur historique de discussion enfreignent les conditions de service de l’entreprise. WhatsApp ne prend pas en charge ces applications, car il ne peut pas valider leurs pratiques de sécurité.

La capture d’écran montre l’outil de migration de chat de WhatsApp sur iPhone. Source de l’image: WABetaInfo

On ne sait pas comment fonctionnerait la fonction officielle de migration de chat, et il n’y a pas de démo disponible. Mais WABetaInfo a publié l’image de l’interface utilisateur ci-dessus qui montre à quoi ressembleraient les discussions en cours de migration sur iPhone. L’application invite les utilisateurs à mettre à jour l’application avec la dernière version de WhatsApp avant de transférer l’historique des discussions sur un appareil Android. Vraisemblablement, des écrans similaires apparaissent lors de la tentative de transfert de l’historique des discussions d’Android vers un iPhone ou un iPad.

On ne sait pas à quoi ressemblerait l’expérience WhatsApp multi-appareils ou quand elle sera déployée. Mais la découverte de cet outil officiel de migration de chat indique que WhatsApp se rapproche de ce moment.

En ce qui concerne la récente controverse sur la confidentialité de WhatsApp, Facebook prévoit de permettre aux entreprises d’offrir un support client via WhatsApp. La collecte de données utilisateur aura un impact sur ce type de fonctionnalité. WhatsApp continuera à rester crypté de bout en bout, à la fois en ce qui concerne les chats et les appels. Les utilisateurs qui souhaitent abandonner WhatsApp peuvent utiliser un autre outil de migration de chat pour tout déplacer vers Telegram. Cette application populaire, cependant, n’offre pas de cryptage de bout en bout par défaut. Signal est un autre remplacement potentiel de WhatsApp et Signal prend en charge le cryptage de bout en bout.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.