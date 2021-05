Leak offre un meilleur aperçu du prochain rival de Sony aux AirPods Pro

Une fuite semble avoir révélé les prochains écouteurs sans fil WF-1000XM4 de Sony, qui pourraient prendre en charge l’audio haute résolution et le chargement sans fil, et pourraient arriver dès juin.

Il y a peut-être de bonnes nouvelles que vous attendiez la suite des excellents écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony. Le blog Walkman a obtenu ce qu’il dit être des images de fuite du Sony WF-1000XM4 – une suite qui peut inclure plus que de simples changements ergonomiques ou de qualité sonore.

Le design du WF-1000XM4 semble être plus courbé et plus convivial que l’offre précédente de Sony. Cependant, la fuite prend également en charge les affirmations précédentes, Sony ajoutera une prise en charge audio haute résolution. Il suggère également une charge filaire plus rapide et un boîtier de charge sans fil de style AirPods.

Vous pouvez également bénéficier de six heures d’écoute par charge. C’est à égalité avec les chiffres officiels précédents de Sony, alors ne vous attendez pas à un temps de lecture supplémentaire. Il n’y a aucune mention de la résistance à l’eau pour aider les bourgeons à survivre aux entraînements de gym.

Il n’est pas certain que Sony publie le WF-1000XM4. Cependant, le dépôt de la FCC pour les écouteurs a annulé la fin de la confidentialité à court terme (la durée que les entreprises peuvent garder secrètes des détails clés) du 27 septembre au 9 juin. Il n’y a aucune garantie que Sony expédiera ou annoncera le XM4 à ce moment-là. Juin, mais le changement laisse entendre que la société pourrait être prête à présenter son dernier produit phare audio plus tôt que cet automne.

Nous avons aimé le XM3 précisément parce qu’il combinait une bonne qualité sonore de base, une forte suppression active du bruit et un son adaptatif dans un ensemble élégant. C’est l’une des rares options d’écouteurs sans fil multiplateformes qui atteint toutes les bonnes cibles. Sony pourrait avoir un succès entre ses mains avec le WF-1000XM4 s’il peut s’appuyer sur cette formule antérieure.