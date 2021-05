Leak révèle un appareil PlayStation inédit qui fera passer la PS5 au niveau supérieur – .

Sony n’était pas prêt à révéler la suite de la PlayStation VR aux côtés de la PS5 l’automne dernier, mais ces derniers mois, le casque de réalité virtuelle de nouvelle génération a commencé à prendre forme. En février, Sony a confirmé qu’un nouveau système était en préparation pour PS5 «qui améliore tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie». Un mois plus tard, nous avons eu notre premier aperçu du contrôleur VR repensé, qui ressemble aux offres de HTC et Oculus mais présente les mêmes retours haptiques et déclencheurs adaptatifs du DualSense de la PS5.

Il n’y a pas eu de nouvelles officielles depuis mars, mais cette semaine, UploadVR a partagé de nouveaux détails sur le casque qui lui ont été communiqués par plusieurs sources fiables. Selon les sources, la suite du PSVR (nom officiel encore inconnu) aura une résolution considérablement améliorée de 4000 × 2040 pixels (2000 × 2040 par œil), cadran de réglage IPD (distance interpupillaire), moteur de vibration, suivi à l’envers , rendu foveated et eye-tracking.

Commençons par la résolution. Le PSVR d’origine avait une résolution de 960 × 1080 par œil (ou 1920 × 1080 au total), de sorte que le nouveau PSVR aura apparemment une longueur d’avance sur son prédécesseur en ce qui concerne la qualité des images qu’il produit. Comme le note UploadVR, la résolution du PSVR 2 n’est qu’une coche sous celle du HP Reverb G2, qui est actuellement le leader du marché en matière de résolution de casque VR. Il est également légèrement supérieur à celui de l’Oculus Quest 2, qui a commencé à être commercialisé en octobre dernier et offre une résolution de 1832 × 1920 pixels.

Contrôleurs pour la nouvelle PlayStation VR pour PS5. Source de l’image: Blog PlayStation

Passant au reste du jargon, le suivi oculaire est peut-être l’ajout le plus substantiel au PSVR 2 (si cette rumeur est exacte), car le suivi oculaire permet au casque de déterminer ce que vous regardez dans une scène donnée. Non seulement cette fonctionnalité pourrait être utilisée pour naviguer dans les menus sans contrôleur, mais elle rend également les avatars plus naturels et plus réalistes dans les jeux multijoueurs où vous pourriez vous retrouver face à face avec un autre joueur humain.

D’autres ajouts incluent un cadran IPD qui permettra aux utilisateurs de définir la distance entre leurs pupilles pour une image plus nette, un suivi à l’envers pour permettre au casque de suivre les contrôleurs VR avec ses propres caméras intégrées et un moteur qui apportera un retour haptique au casque pour immerger davantage les utilisateurs dans les mondes virtuels.

Malheureusement, le PSVR 2 ne sera pas sans fil, mais il sera beaucoup moins lourd que l’ancien système, car UploadVR rapporte qu’il utilisera un seul câble USB-C reliant directement le casque à la PS5. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport au désordre emmêlé des cordons nécessaires pour connecter le PSVR d’origine, même s’il n’est pas sans fil.

Sony n’a pas encore annoncé quand les consommateurs pourront acheter le nouveau casque de réalité virtuelle ou combien il coûtera lors de son lancement. Nous garderons un œil attentif sur le blog PlayStation jusque-là.

