Leak révèle une nouvelle fonctionnalité iPhone 13 que tout le monde va adorer – .

Selon Max Weinbach, l’iPhone 13 de nouvelle génération d’Apple comportera un nouveau type de revêtement conçu pour réduire l’incidence des empreintes digitales et des taches. Bien que les empreintes digitales ne soient pas vraiment un gros problème, cela peut parfois être une déception lorsque vous dépensez plus d’un grand sur un nouvel iPhone pour le voir parsemé de taches quelques jours plus tard.

Maintenant, avant que vous ne soyez trop excité, Weinbach ajoute que le revêtement spécial en question sera exclusif aux modèles iPhone 13 Pro d’Apple. Dans l’ensemble, ce n’est pas trop surprenant étant donné qu’Apple réserve historiquement certains de ses nouveaux matériaux et technologies pour ses appareils à plus forte marge. Dans le même ordre d’idées, l’écran ProMotion 120 Hz supposé à venir sur l’iPhone 13 sera également exclusif aux modèles Pro.

Le scoop de Weinbach a été initialement publié sur la chaîne YouTube EverythingApplePro il y a quelques jours.

«Il y a aussi un nouveau revêtement amélioré sur les bordures en acier inoxydable des modèles Pro», indique en partie la vidéo. «Cela fera ressortir beaucoup moins les taches et les empreintes digitales, ce qui, selon Max, est désespérément nécessaire sur la couleur Or de la série iPhone 12 Pro.»

Incidemment, Weinbach est la même source qui prétend qu’il y aura un modèle d’iPhone 13 Pro qui présente un noir mat texturé qui devrait rendre l’appareil plus facile à tenir.

«Le dos mat s’affine», a rapporté EverythingApplePro le mois dernier. «Donc, dans les iPhones 2021, je suis sûr que Max fait référence aux modèles Pro, ils auront un dos texturé légèrement plus adhérent. Il dit qu’ils seront légèrement plus confortables et il suppose que ce sera comme un mat doux, comme sur la série Pixel. »

Les autres fonctionnalités de l’iPhone 13 Pro – en plus du nouveau revêtement susmentionné, du dos mat et de l’écran ProMotion à 120 Hz – incluent le mode Portrait pour l’enregistrement vidéo, de nouvelles couleurs possibles, une stabilisation d’image optique améliorée par décalage du capteur et des performances améliorées de la caméra en basse lumière.

Alors que les modèles globaux d’iPhone 13 devraient ressembler à peu près à la gamme d’iPhone 12 d’Apple en ce qui concerne le facteur de forme global, le prochain iPhone 13 présentera un léger changement de conception dans la mesure où l’encoche de l’appareil sera nettement plus petite.

Au cours du week-end, des maquettes factices de l’iPhone 13 ont fait surface en ligne et montrent à quoi ressemble l’encoche de l’iPhone 13 par rapport à l’encoche de l’iPhone 12.

La nouvelle encoche aurait une longueur de 26,8 mm par rapport à l’encoche de 34,83 ​​mm sur l’iPhone 12. Incidemment, l’encoche de l’iPhone 13 sera un peu plus grande en hauteur et mesurera à 5,35 mm par rapport à 5,3 mm sur l’iPhone 12.

Un changement logiciel notable que nous pouvons voir avec l’iPhone 13 et iOS 15 est un nouvel écran toujours allumé similaire à ce que nous avons déjà vu avec l’Apple Watch.

« Always-On Display aura une personnalisation minimale », a déclaré Weinbach il y a quelques semaines. «La conception actuelle ressemble essentiellement à un écran de verrouillage atténué. L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en atténuation et seulement temporairement. «

Apple prévoit de publier l’intégralité de sa gamme d’iPhone 13 en septembre prochain, avec un événement spécial probablement prévu plus tôt dans le mois.

