Leak revendique “Et si…?” de Marvel apportera un personnage clé au MCU

Avec Loki ayant déclenché le multivers dans le MCU, le spectacle à venir le plus excitant doit être Et si… ?. Ce n’est pas seulement parce que c’est le prochain spectacle Disney + après Loki. Et qu’est-ce qui se passerait si…? est une histoire multivers; c’était clair après la finale de Loki. Et les créateurs de Marvel qui ont travaillé sur la série animée sur le point de lancer sur Disney + l’ont confirmé dans de récentes interviews. Et qu’est-ce qui se passerait si…? fait partie du MCU, et cette action multivers est canon. C’est une excellente nouvelle, comme Et si… ? ouvrira la porte à de nombreuses histoires inédites mettant en scène des personnages familiers. Mais ce ne sont pas seulement les déclarations officielles de Marvel qui ont fait allusion à des développements passionnants dans Et si…? ces derniers jours. Une toute nouvelle rumeur laisse entendre que la prochaine émission télévisée pourrait apporter un personnage clé au MCU. Comme toujours avec les fuites, quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est le canon multivers

Marvel a finalement confirmé que le Et si…? les personnages font partie du plus grand MCU. Ils font partie du multivers, comme nous l’avions soupçonné. C’était et si… ? le producteur exécutif Brad Winderbaum qui a clairement indiqué que la prochaine émission télévisée se connecterait au MCU :

Ce n’est pas un hasard si la série reprend juste après Loki. Le multivers a éclaté dans toutes les directions possibles. Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous donne une chance d’explorer cela. Sans entrer dans les détails, je peux vous dire que Et si… ? en tant que projet [and] car une histoire qui existe dans le MCU est aussi importante que n’importe quelle autre. C’est tissé dans cette même tapisserie. Donc, il y a beaucoup de potentiel.

S’adressant à IGN, le rédacteur en chef AC Bradley a clairement indiqué que tout dans la nouvelle émission Marvel, y compris les nouvelles variantes de personnages, était du canon MCU :

Les événements de Et si… ? sont canon. Cela fait partie du multivers MCU. Le multivers est là. C’est réel, et c’est absolument fantastique, les gens.

Et si… de Marvel ? commence à diffuser sur Disney+ le 11 août. Source de l’image : Marvel Studios

Le nouveau personnage clé de Marvel

Nous avons appris que de nombreux acteurs qui interprètent des personnages emblématiques de Marvel sont revenus pour la voix off dans What If…?. Pas tous, mais un grand nombre de stars du MCU sont de retour. Mais l’un des Et si…? les personnages pourraient être plus importants que d’autres pour l’avenir de Marvel.

Nous allons nous référer à elle de diverses manières, mais vous saurez toujours qui elle est. Nous l’avons connue sous le nom d’agent Carter, Peggy Carter ou Peggy dans la chronologie principale du MCU – avec Hayley Atwell la jouant. La même actrice incarnera Captain Carter ou Captain Britain dans What If…?. Et Marvel vient de confirmer que le capitaine Carter a plus de poids dans l’histoire. Voici ce que Winderbaum a dit à propos du personnage via The Illuminerdi :

Nous avons réalisé, je pense, dès le début du développement alors que nous commencions à obtenir les scripts d’AC et commencions à regarder l’arc de la série qu’il allait y avoir un personnage qui bouillonnerait et deviendrait plus important. Pas plus important que les autres, mais avait une relation solide avec The Watcher, qui est vraiment notre force motrice derrière la série, et c’est le capitaine Carter. Et nous avons réalisé alors que nous commencions à développer la deuxième saison que le capitaine Carter allait être le personnage que nous reviendrions à chaque saison et continuerions cette aventure. Évidemment, nous racontons une histoire sur une toile multiversale géante afin que vous ne sachiez jamais vraiment qui va apparaître où et quand. C’est vraiment une anthologie, mais il y a toujours la possibilité de créer des liens amusants.

Le camée du capitaine Carter de Doctor Strange 2

Le détail à retenir ici est que Captain Carter aura plus qu’une apparition épisodique dans What If…?. Les choses pourraient aller encore mieux que cela si l’initié de Marvel, Daniel Richtman, connaît son docteur étrange dans le multivers de la folie.

L’initié a récemment déclaré qu’il pouvait confirmer que le capitaine Carter apparaîtrait dans la suite de Doctor Strange aux côtés d’autres personnages de What If…?.

Ce Multivers de la folie comportera toutes sortes de camées n’est pas vraiment une énorme surprise. Des fuites remontant au début de 2020 ont affirmé que Marvel voulait apporter toutes sortes de personnages à la suite. Nous n’avons vérifié aucun d’entre eux et nous ne pourrons peut-être jamais le faire. Mais si…? pourrait nous orienter dans la bonne direction. Voir certaines des variantes des Avengers dans la série Doctor Strange 2 serait incroyable.

Considérant et si… ? les dirigeants ont dit à propos du capitaine Carter, le personnage pourrait être l’un des camées les plus importants de Multiverse of Madness. Cela suppose que les informations de Richtman sont exactes.

Aurons-nous l’occasion de voir le capitaine Carter dans d’autres histoires de MCU au-delà des deux Et si… ? saisons et Doctor Strange 2 ? L’action multiversale à venir pourrait répondre à cela.

