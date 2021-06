Leaker affirme que le nouveau MacBook Pro redessiné sera lancé au quatrième trimestre avec le M1X Mac mini

Des rumeurs sur de nouveaux MacBook Pro redessinés circulent sur Internet depuis un certain temps déjà, mais il y a eu une certaine incertitude quant au moment où Apple introduira ces nouvelles machines. Selon Dylandkt, qui a correctement prédit les détails des produits inédits dans le passé, Apple lancera de nouvelles versions du MacBook Pro au quatrième trimestre 2021, ainsi qu’un Mac mini mis à jour.

Selon Dylan, la société prévoit de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces «fin octobre ou début novembre». En mai, Dylan a corroboré d’autres rumeurs selon lesquelles le nouveau MacBook Pro aurait un tout nouveau look avec des bords plats, des bordures réduites et des connexions étendues, qui incluent un lecteur de carte SD, MagSafe et un port HDMI.

Ce seraient également les premiers Mac avec une version améliorée de la puce M1, qui est la première puce Apple Silicon à architecture ARM utilisée dans les Mac. Le responsable des fuites pense que M1X sera “une extension du M1 qui contiendra plus de canaux Thunderbolt, de cœurs de processeur, de cœurs de processeur graphique, une prise en charge de plusieurs moniteurs externes et une plus grande consommation d’énergie”.

Dans un autre tweet, Dylan affirme qu’Apple n’introduira pas de nouvel iMac Pro, mais Mac mini pourrait obtenir de nouveaux modèles avec la puce M1X plus rapide avec le nouveau MacBook Pro. Les nouveaux modèles MacBook Pro et Mac mini à puce M1X devraient remplacer les versions plus chères de ces machines, qui restent disponibles avec des processeurs Intel.

iMac Pro ne sortira probablement pas lors de cet événement, mais vous pouvez certainement vous attendre au Mac mini aux côtés des nouveaux Macbook Pro 14 et 16, qui contiendront tous le M1X. – Dylan (@dylandkt) 17 juin 2021

Bien que Dylan ait un bilan mitigé en matière de fuites, il avait raison dans le passé concernant les détails du nouvel iMac M1 et de l’iPad Pro 2021. Cependant, il convient de noter que Mark Gurman de Bloomberg a récemment déclaré que de nouveaux modèles redessinés du MacBook Pro pourraient être lancés «dès cet été».

