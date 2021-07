Leaker affirme que tous les nouveaux Mac seront équipés d’une caméra 1080p

in

Après des années de plaintes des clients, il semble qu’Apple ait enfin écouté et, à partir de maintenant, tous les nouveaux Mac disposeront d’une caméra FaceTime 1080p, ce qui signifie les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés et tous les autres Mac lancés par la société disposera d’un meilleur appareil photo.

Leaker DylanDKT a posté sur son Twitter que « le prochain MacBook Pro recevra en fait une webcam 1080p améliorée et mise à jour pour le prochain modèle, de même que toute la gamme Mac ».

Dans son tweet, il fait également référence au technicien YouTuber Linus, qui a récemment publié une vidéo sur le problème avec la webcam de l’ordinateur portable. Alors que les caméras frontales des smartphones se sont améliorées au fil des ans, presque le contraire s’est produit avec les ordinateurs portables.

Pour les utilisateurs d’Apple, qui ont rencontré des problèmes avec l’ancien mécanisme de clavier papillon, des problèmes de surchauffe des puces Intel et le manque de ports supplémentaires, c’est enfin une bonne nouvelle, car les premiers MacBooks M1 proposent toujours un appareil photo 720p.

Pour l’instant, seuls l’iMac Intel 27 pouces 2020 et l’iMac M1 24 pouces disposent d’une caméra 1080p. Si cette fuite a raison, les prochains MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces comprendront une caméra 1080p et le MacBook Air redessiné le sera également.

Il y a quelques semaines, DylanDKT a déclaré qu’Apple lancerait de nouvelles versions du MacBook Pro au quatrième trimestre 2021, ainsi qu’un Mac mini mis à jour.

Vendredi, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a également corroboré ces rumeurs, car ces MacBook Pro devraient entrer en production de masse au troisième trimestre 2021.

Pour le MacBook Air redessiné, Dylan a déclaré que l’ordinateur sera probablement le premier avec une puce M2. Il a également entendu dire que le nouveau MacBook Air serait disponible en plusieurs couleurs, tout comme le nouvel iMac. Cependant, on ne sait pas quand exactement ce nouveau MacBook Air sera introduit.

Je sais que beaucoup de gens font référence à la vidéo de Linus (qui est d’ailleurs une excellente vidéo), mais il est bon de noter que le prochain MacBook Pro obtiendra en fait une webcam 1080p améliorée et mise à jour pour le prochain modèle, tout comme l’ensemble de la gamme Mac. – Dylan (@dylandkt) 10 juillet 2021

