Leaker confirme que le LiDAR restera exclusif à l’iPhone 13 Pro

Suite à une réclamation plus tôt dans la journée au sujet de la caméra intégrée des futurs Mac, le leaker DylanDKT a maintenant partagé sur Twitter quelques détails sur la prochaine génération d’iPhone. Selon lui, le scanner LiDAR restera exclusif à la gamme iPhone 13 Pro, ce qui signifie que le capteur ne sera pas disponible sur les modèles les moins chers.

Les premières rumeurs sur l’iPhone 13 suggéraient qu’Apple souhaitait implémenter le scanner LiDAR dans toute la gamme cette année, pas seulement dans les modèles Pro. Cependant, la société ne devrait plus sortir l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini avec un scanner LiDAR.

Des rapports plus récents avaient déjà suggéré que LiDAR ne viendrait pas aux modèles d’iPhone d’entrée de gamme de cette année, et Dylan corrobore ces rapports. Dans un nouveau tweet dimanche, le leaker a déclaré que “LiDAR ne viendra que sur les modèles d’iPhone pro”, bien qu’il ait également confirmé qu’Apple envisageait d’inclure le capteur dans tous les modèles à un moment donné.

LiDAR ne sera disponible que sur les modèles iPhone pro. Plus tôt cette année, il semblait qu’Apple voulait lancer tous les modèles d’iPhone 13/12S avec LiDAR, mais pour une raison ou une autre, cela ne se produira pas cette année.

Il convient de noter que DylanDKT a correctement prédit les détails sur les produits Apple inédits dans le passé.

Le scanner LiDAR a été introduit pour la première fois avec l’iPad Pro 2020, puis ajouté à l’iPhone 12 Pro et à l’iPhone 12 Pro Max. Il utilise la technologie Time-of-Flight pour mesurer la distance entre le capteur et les objets afin que la caméra puisse capturer la profondeur avec des mesures exactes. Apple utilise LiDAR principalement pour améliorer l’expérience AR, mais il permet également des photos de portrait en mode nuit et d’autres améliorations de l’appareil photo.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple travaille également sur un meilleur objectif ultra-large pour les modèles iPhone 13 Pro. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro devraient présenter un design similaire à celui de l’iPhone 12 avec un nouveau processeur, une encoche plus petite et une prise en charge 5G étendue. Les nouveaux iPhones devraient être introduits entre septembre et octobre.

