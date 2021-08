Leaker corrobore l’Apple Watch Series 7 en 45 mm

Plus tôt cette semaine, un utilisateur anonyme identifié comme UnclePan a partagé sur Weibo quelques détails sur la prochaine Apple Watch Series 7 qui, selon lui, sortira en 41 mm et 45 mm. Maintenant, un autre leaker corrobore ces mêmes informations avec une photo sommaire montrant un morceau d’un bracelet Apple Watch avec l’étiquette “45 mm” dessus.

L’image vient de DuanRui, qui a un bilan mitigé en matière de fuites. L’utilisateur a partagé sur Twitter une image de ce qui ressemble au bracelet Leather Loop pour l’Apple Watch. Cependant, au lieu de “44 mm”, ce bracelet de montre est étiqueté “45 mm”.

Bien que cette image puisse facilement être un faux, il y a des raisons de croire qu’il s’agit en fait d’un bracelet de montre conçu pour la prochaine génération d’Apple Watch.

Nous entendons des rumeurs depuis un certain temps maintenant sur la façon dont Apple Watch Series 7 aura un tout nouveau design avec des bords plats et des écrans mis à jour. Cependant, une rumeur récente a suggéré qu’Apple augmenterait légèrement la taille des écrans Apple Watch de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm, respectivement.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que le boîtier Apple Watch deviendra plus gros. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en juin que l’écran de l’Apple Watch Series 7 aura des lunettes plus fines, ce qui est conforme aux rumeurs d’un écran légèrement plus grand. UnclePan a également déclaré que les bracelets des versions précédentes de l’Apple Watch seraient toujours compatibles avec le nouveau design de l’Apple Watch Series 7.

Avant l’Apple Watch Series 4, Apple proposait l’Apple Watch en versions 38 mm et 42 mm. Même avec le nouveau design, les anciens bracelets de montre sont restés compatibles avec la série 4 et les versions ultérieures, il en va peut-être de même cette fois avec la série 7.

Apple devrait présenter l’Apple Watch Series 7 avec la gamme iPhone 13 en septembre.

