Leaker corrobore le nom de l’iPhone 13, Foxconn embauche 200 000 travailleurs supplémentaires pour accélérer la production

La rumeur veut que le prochain iPhone soit dévoilé dans les prochaines semaines. Désormais, une nouvelle image corrobore que le prochain smartphone d’Apple s’appellera bel et bien « iPhone 13 » et non 12s ou autre chose.

Comme publié par Duan Rui sur Twitter, une image publiée sur le réseau social chinois Weibo montre un prétendu emballage Apple où il est possible de lire « iPhone 13. Conçu par Apple en Californie. Assemblé en Chine.” Il est habituel que ce genre de chose apparaisse lorsque la sortie d’un nouvel iPhone est proche.

Cette fois, Duan Rui s’assure de souligner qu’il n’est pas un leaker et qu’il n’a pas “d’informations de première main” et “réimprime simplement certaines informations que j’ai vues et que je considère comme relativement fiables”. Il y a quelques mois, Apple a envoyé des lettres d’avertissement à certaines sources importantes pour arrêter de divulguer les informations secrètes de l’entreprise, il est donc naturel que Rui évite les ennuis.

Aujourd’hui également, le journal South China Morning Post rapporte que le fournisseur d’Apple Foxconn s’empresse d’embaucher 200 000 travailleurs supplémentaires dans son complexe de fabrication de la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine.

Selon la publication, Foxconn est sur un “effort de recrutement accéléré au milieu du besoin de 200 000 travailleurs supplémentaires d’ici la fin septembre”. L’installation peut accueillir jusqu’à 350 000 travailleurs de la chaîne de montage et produire jusqu’à 500 000 smartphones par jour.

Selon un rapport de Wedbush, Apple devrait expédier de 130 à 150 millions de nouveaux iPhones au cours du second semestre de l’année. La production de l’iPhone 13 représentera 90 à 100 millions d’unités pour répondre aux commandes initiales de la nouvelle gamme de smartphones.

Récemment, il a été dit que les précommandes du nouvel iPhone 13 débuteraient le 14 septembre et qu’il serait vendu la semaine suivante.

L’iPhone 13 devrait être dévoilé en quatre modèles avec les mêmes tailles d’écran qu’auparavant. Les modèles Pro bénéficieront de la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tous les modèles sont susceptibles de comporter une encoche plus petite et des mises à niveau de la caméra.

Vous pouvez lire notre résumé complet sur l’iPhone 13 ici.

