Leaker corrobore le projet d’Apple de retirer le plateau de la carte SIM de l’iPhone

Quelques années seulement après avoir laissé les utilisateurs configurer une eSIM avec la gamme iPhone XS, Apple aurait retiré la carte SIM de l’iPhone et n’utiliserait que la technologie eSIM. La semaine dernière, une rumeur fragmentaire du site brésilien BlogDoiPhone a déclaré que l’iPhone 15 Pro devait être le seul modèle d’iPhone à être livré sans emplacement pour carte SIM physique. Le rapport expliquait :

Apple expérimente depuis longtemps des moyens de ne plus avoir besoin de la carte SIM (connue au Brésil sous le nom de « puce porteuse »), mettant en œuvre la technologie eSIM.

Ensuite, MacRumors a déclaré avoir été informé par un informateur anonyme que « Apple a conseillé aux principaux opérateurs américains de se préparer au lancement de smartphones uniquement eSIM d’ici septembre 2022 », ce qui signifie que les modèles d’iPhone 14 pourraient déjà être les premiers à utiliser uniquement la technologie eSIM. .

Pour l’instant, . n’a pu vérifier aucune de ces affirmations, bien qu’il soit prévu qu’Apple abandonne tous les emplacements physiques, y compris le port Lightning, à l’avenir.

Maintenant, le leaker fiable DylanDKT, qui s’est bâti une réputation au sein de la communauté Apple l’année dernière, a déclaré qu’il était « d’accord avec les récentes rumeurs concernant le retrait du plateau de la carte SIM physique ».

Bien que Dylan ne précise pas s’il s’agira de la gamme iPhone 2022 ou 2023, il a partagé l’un de ses tweets de février 2021, qui dit :

J’ai pu confirmer auprès de sources qu’Apple s’efforcera de retirer le plateau de la carte Sim le plus tôt possible. Cela n’arrivera pas cette année, mais en interne, ils testent un modèle d’iPhone non divulgué avec seulement esim.