Leaker dit que Galaxy Note pourrait revenir l’année prochaine – .

Les rapports précédant le lancement du Galaxy S21 indiquaient que la version Ultra serait la première saveur Galaxy S à prendre en charge le stylet S Pen. Mais contrairement au Note, le stylet ne sera pas logé à l’intérieur du smartphone. Nous avons spéculé à l’époque que Samsung se préparait à abandonner la série Note, qui ne semblait pas à sa place dans le paysage mobile actuel. La note a perdu son attrait sur grand écran au fil des ans, car tous les autres combinés ont leurs propres grands écrans. Le Galaxy S peut facilement devenir un Note s’il supporte le stylet.

Samsung a déclaré à l’époque qu’il étendrait la prise en charge du stylet à d’autres appareils. Outre le S21 Ultra, le Galaxy Z Fold 3 fonctionnerait également avec le S Pen. Plus tard, Samsung a confirmé qu’il n’y aurait pas de Galaxy Note 21 cette année, blâmant la pénurie de puces. Mais il semblait plus que Samsung profitait de la situation actuelle pour aller de l’avant avec son projet de retirer la série Note de sa liste. Au lieu du Note 21, les acheteurs recevront cet été trois nouveaux appareils Galaxy, dont le Fold 3, le Flip 3 et le Galaxy S21 FE. Mais un leaker dit qu’il pourrait y avoir un Galaxy Note à l’avenir, car Samsung n’est pas satisfait des performances du S21 Ultra.

Un leaker nommé @FrontTron sur Twitter a répondu à un autre leaker bien connu de Samsung qui a demandé à ses abonnés s’ils voulaient que le Galaxy Note revienne l’année prochaine.

Il reviendra. Oui. Vous l’avez bien entendu.

Ils en discutent car le S21 Ultra avec la réponse du marché et le record de ventes de S-Pen n’ont pas répondu à leurs attentes. https://t.co/ZfgILVfg9I – Tron (@FrontTron) 31 mai 2021

@FrontTron a déclaré que la note reviendrait car Samsung analyse déjà la question. Le Galaxy S21 Ultra et son support S Pen n’ont pas impressionné le marché, et les performances de vente n’ont pas répondu aux attentes, a déclaré le leaker.

Nous savons déjà que le Galaxy S21 de Samsung peut difficilement égaler les performances de vente de l’iPhone 12. Le graphique ci-dessous montre que les téléphones iPhone 12 se sont vendus nettement mieux que les téléphones S21 au premier trimestre. Les iPhones d’Apple représentaient une part massive des 100 milliards de dollars dépensés en téléphones au cours des trois premiers mois de l’année, et Apple a déplacé plus de stocks que Samsung.

Top 10 des ventes de smartphones au premier trimestre 2021 en termes de chiffre d’affaires (à gauche) et de volume (à droite). Source de l’image : Recherche du contrepoint

Le Galaxy S21 Ultra à 1 199,99 $ est également plus cher que les modèles S21 ordinaires, et il aurait été plus coûteux que le Note 21 le moins cher que Samsung aurait lancé. Le S Pen n’est pas inclus dans la boîte S21 Ultra, nécessitant un achat séparé. Et le stylet a besoin d’un étui spécial pour un transport facile.

Les versions S21 régulières ne prennent pas en charge le stylet, mais elles sont nettement plus abordables – à partir de 799,99 $ et 999,99 $ avant que des remises ne soient appliquées.

Des rapports antérieurs au lancement du Galaxy S21 supposaient que Samsung cherchait à augmenter les ventes de téléphones pliables. Ces appareils sont légèrement plus chers et augmenteraient les revenus. Remplacer le Note par des combinés pliables est logique. Des téléphones comme Fold 3 pourraient perpétuer l’héritage de la note. Le Fold aura un écran plus grand que les combinés traditionnels et prendra en charge le S Pen, bien que le stylet ne soit pas intégré au téléphone. Mais le Fold sera aussi plus cher que le Note.

Indépendamment de ce que disent les fuites, il est absolument clair qu’il n’y aura pas de Galaxy Note 21 dans les magasins cette année, car nous n’avons aucune rumeur sur un tel appareil dans la nature. Les combinés Galaxy ne restent pas secrets. Samsung a un an pour décider de créer un Galaxy Note 22 ou de trouver un moyen d’intégrer le S Pen dans plus d’appareils.

