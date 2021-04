Leaker dit que le nouvel Apple Silicon iMac comportera un écran encore plus grand, dépassant 27 pouces

Le célèbre l0vetodream a déclaré aujourd’hui que la prochaine refonte de l’iMac comportera un écran encore plus grand que la gamme d’iMac actuelle.

Apple vend actuellement des iMac en deux tailles; un modèle de 21,5 pouces et un modèle de 27 pouces. Le leaker suggère que le nouvel iMac comportera un écran qui est le plus grand d’Apple à ce jour, dépassant ainsi 27 pouces. Peut-être qu’Apple cherche-t-il à égaler l’Apple Pro Display XDR et à créer une machine tout-en-un de 32 pouces?

Le nouvel iMac devrait présenter une refonte radicale, car la conception industrielle de l’iMac actuel remonte à près de huit ans avec des cadres d’écran extrêmement grands et un châssis biseauté.

Le nouvel iMac devrait s’inspirer de l’esthétique de l’iPad Pro 2018 avec des cadres réduits et des côtés plus plats. En janvier, Bloomberg a déclaré que l’iMac ressemblerait au Pro Display XDR.

Nous avons entendu des rumeurs persistantes selon lesquelles le petit iMac 21,5 pouces verra son écran mis à niveau à 24 pouces dans le cadre de la refonte, ce qui donnera une machine à peu près de la même taille physique que l’iMac actuel grâce à la réduction supposée de la lunette de l’écran. .

Le tweet de l0vetodream aujourd’hui suggère que l’iMac haut de gamme bénéficiera également d’une augmentation de la taille de l’écran, allant au-delà de 27 pouces.

