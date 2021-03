Leaker dit que les AirPods 3 ne seront pas disponibles de sitôt – BGR

Selon des rumeurs récentes, Apple organisera un événement presse le 23 mars, bien qu’il n’ait pas encore annoncé l’événement virtuel. Les mêmes rumeurs disent qu’Apple est sur le point de sortir divers nouveaux produits et d’en actualiser d’autres. Les trackers AirTags arrivent enfin, et le premier iPad Pro avec un mini-écran LED devrait également être lancé ce mois-ci. Apple pourrait également publier une nouvelle Apple TV, et des actualisations d’AirPods ont été annoncées pour l’événement de mars.

Les AirPods de nouvelle génération sont facilement l’un des rafraîchissements les plus excitants du printemps, et nous avons vu plusieurs fuites indiquant que les AirPods 3 et AirPods 3 Pro pourraient être prêts pour le lancement. Mais un fuiteur avec des antécédents fiables indique que la prochaine version des écouteurs sans fil ne sera pas disponible avant le troisième trimestre de l’année.

La vague la plus récente de fuites d’AirPods 3 comprenait des images de la prétendue mise à jour de la conception. Les nouveaux écouteurs emprunteront le design AirPods Pro, avec une tige plus petite que la conception initiale des AirPods. Le boîtier de charge ressemblera également au boîtier Pro, selon les mêmes fuites. Les AirPods 3 ne seront pas livrés avec des embouts amovibles et ne prendront pas en charge la suppression du bruit. Ce sont toujours des caractéristiques caractéristiques des modèles Pro, qui doivent également faire l’objet d’une mise à jour plus tard cette année.

Informations mises à jour à partir d’une source fiable 👇 Produits prêts: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV Prenez cela comme vous le souhaitez… – Jon Prosser (@jon_prosser) 8 mars 2021

YouTuber Jon Prosser a déclaré la semaine dernière que les AirPods étaient «prêts», indiquant qu’Apple pourrait les dévoiler lors de l’événement du 23 mars, une date qu’il a également révélée sur Twitter.

Mais l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré dans une nouvelle note aux investisseurs que les nouveaux AirPod n’entreraient pas en production de masse avant le troisième trimestre de 2021. Kuo a prouvé à plusieurs reprises qu’il avait accès à des sources de la chaîne d’approvisionnement familières avec les plans d’Apple. Si son affirmation est exacte, les modèles AirPods 3 ne seront pas annoncés en mars. Apple annonce généralement de nouveaux produits lorsqu’ils sont prêts à être lancés, même s’ils sont retardés de quelques semaines ou mois.

Par 9to5Mac, L’événement d’Apple entre sur les envois AirPods. Kuo s’attend à une baisse cette année, Apple étant confronté à une pression accrue de la part de ses rivaux. Les AirPod d’origine ont lancé une révolution des écouteurs sans fil, et la plupart des fabricants de smartphones ont créé leurs alternatives AirPods.

Les AirPods restent cependant les plus populaires. Kuo a déclaré qu’Apple avait vendu environ 90 millions d’AirPod l’année dernière, s’attendant à ce que les expéditions chutent à 78 millions l’année dernière.

Kuo a également déclaré qu’Apple pourrait conserver les AirPod de deuxième génération sur le marché lors de la sortie des AirPods 3. Apple a fait quelque chose de similaire lors du lancement d’AirPods 2, offrant aux acheteurs deux versions du produit. La seule différence entre eux était le cas, qui comprenait le chargement sans fil et les options régulières.

Une date de sortie d’AirPods 3 plus proche de la saison des vacances aurait plus de sens. Les AirPod se sont vendus autour du Black Friday les années précédentes, et un modèle de nouvelle génération se vendrait probablement très bien.

