Leaker dit que les nouveaux MacBook Pro, Mac mini et AirPods 3 seront dévoilés lors de l’événement Apple de demain

L’attente est enfin terminée car nous ne sommes qu’à un jour de l’événement « Unleashed » d’Apple. Si les rumeurs s’avèrent vraies, la société de Cupertino dévoilera un nouveau MacBook Pro, Mac mini et les très attendus AirPods 3.

Bien que de nombreuses personnes s’attendaient déjà à ces lancements, c’est le leaker Dylandkt qui double ce pari, selon certains de ses tweets et informations recueillies par ..

Dylan est devenu l’un des fuiteurs les plus importants de la communauté Apple, ayant plus raison que tort sur les prochains lancements de l’entreprise.

Au cours de la dernière année, le leaker a taquiné un MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces remanié, un nouveau Mac mini et des AirPods 3. Voici tout ce qu’il a dit.

Macbook Pro

En mai, Dylan a confirmé que le nouveau MacBook Pro avait un tout nouveau look avec des bords plats, des bordures réduites et des connexions étendues, qui incluent un lecteur de carte SD, MagSafe et un port HDMI.

Puis, en juin, il a annoncé que le nouveau MacBook serait dévoilé au cours du quatrième trimestre d’Apple, en octobre ou novembre. En août, Dylan a annoncé que le prochain processeur Apple Silicon MacBook Pro 14 pouces serait identique à celui du MacBook Pro 16 pouces.

Il est réconfortant de noter que les deux MacBook Pro qui arriveront cet automne auront la même puce et les mêmes performances. C’est définitivement une victoire pour ceux qui aiment opter pour la plus petite taille […] Juste pour que tout le monde comprenne, je fais référence aux pros de 16 et 14 pouces ayant tous deux le même M1X.

La semaine dernière, enfin, il a doublé ces prédictions et a ajouté ce que nous devrions attendre de ces lancements

modèles 14 pouces et 16 pouces ; affichage miniLED; Cadres plus petits sans logo inférieur ; webcam 1080p; Modèles de base avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage ; Configuration de base M1X pour les deux modèles ; Tarification similaire entre les deux modèles ; Nouvelle brique de charge.

Mac mini

Bien qu’il ait moins parlé du nouveau Mac mini, Dylan pense qu’il sera également lancé aux côtés des nouveaux MacBook Pro avec la nouvelle puce « M1X » ou quel que soit le nom qu’Apple va lui donner.

D’autres leakers et rumeurs ne venant pas de lui disent qu’Apple dévoilera probablement un Mac mini avec un nouveau design.

AirPod 3

Hier, Dylan a réitéré que les AirPods 3 auront un design similaire à celui des AirPods Pro, juste sans les embouts auriculaires. Il a tweeté que « les conseils se sont avérés être une pièce jointe facultative sur un premier prototype, mais les fuites récentes ne montrent pas ces conseils, il est donc probable qu’ils ne viennent pas ».

En outre, le leaker dit que les AirPods 3 tant attendus seront lancés lors de l’événement « Unleashed » d’Apple. Lisez tout ce que nous savons sur les rumeurs AirPods 3 ici.

Juste pour répéter, les AirPods 3 auront un design similaire à celui des AirPods Pro, juste sans embouts auriculaires. Les astuces se sont avérées être une pièce jointe facultative sur un premier prototype, mais les fuites récentes ne montrent pas ces astuces, il est donc probable qu’elles ne viennent pas. – Dylan (@dylandkt) 17 octobre 2021

Qu’est-ce qui pourrait bien venir d’Apple ?

Pour ceux qui s’attendent à un remplacement de l’iMac 27 pouces, Dylan affirme que vous devrez attendre un peu plus longtemps. Il est probable qu’un nouvel iMac sera lancé l’année prochaine en raison de la pénurie actuelle de puces, qui fait également partie de la transition de deux ans d’Apple d’Intel à son propre processeur. Mark Gurman de Bloomberg a également rapporté il y a quelques mois qu’Apple avait brièvement arrêté le développement de ce nouvel iMac pour se concentrer sur l’iMac 24 pouces, qui a été dévoilé en avril.

Que pensez-vous de ces fuites ? Qu’est-ce qui vous excite le plus dans l’événement de demain ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

